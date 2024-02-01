Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilini çocuklar için eğlenceli ve öğretici birbirinden güzel aktivitelerle doldurdu. Karne günü başlayan etkinliklere katılan çocukların hem eğlenceli hem öğretici vakit geçirdiği aktiviteler, 4 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sömestr tatilini çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle renklendirmeye devam ediyor. Karne aldıkları 19 Ocak Cuma günü başlayan “Karne Haftası Etkinlikleri”, 4 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Kent merkezinde; Avlu Kongre ve Kültür Merkezi ile Çocuk Köyü’nde aralıksız devam eden eğlence dolu birbirinden güzel aktivitelere bu zamana kadar on binlerce çocuk ve ailesi katılım sağladı.

Kent merkezinin yanı sıra şehrin farklı noktalarında “Karne Etkinlikleri Haftası” düzenleyen Büyükşehir Belediyesi; tiyatro oyunlarından illüzyon gösterilerine, animasyonlardan yarışmalara, jonglör gösterisinden mini discoya, palyaçodan sosis balona, yüz boyamadan maskota, kum boyama, kum kukla yapımı, taş baskı ve zeka oyunları atölyelerine kadar birçok etkinliği çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.

Çocuklar da ebeveynler de çok memnun

Etkinliklere çocuklarını getiren ebeveynler; çocuklarının çok eğlendiğini, çok memnun kaldığını, kendilerinin de beğendiğini ve faydalı bulduğunu söyleyerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini ilettiler. Çocuklar da etkinlikleri çok sevdiklerini, beğendiklerini ifade ederek Başkan Yücel Yılmaz’dan bu etkinliklerin devam etmesini istedi.