Bilecik'te yoğun kar yağışı sonrası yolları temizleyen kepçe, mahallede oynayan çocukların kartoplarıyla karşı karşıya kaldı. Çocuklar, karları temizlemesin diye aracı kartopuna tuttu.

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'te de kar yağışı etkili olurken, kar yağışından en çok keyif alanlar çocuklar oldu. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait kepçeyi kullanan Operatör Ferdi Yılmaz, Hürriyet Mahallesi'ndeki yolları açarken, çocuklarla karşılaştı. Sokakta oynayan çocuklar yoldan geçen araca karları temizlemesin diye kartoplarıyla cevap verirken, eğlenceli anlar yaşandı.