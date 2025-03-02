Çocukların ve ailelerin Ramazan ayının manevi değerlerini hem eğlenerek hem de öğrenerek yaşamasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İzmit Kent Meydanı’nda Çık Dışarıya Oynayalım Ramazan Şenlikleri düzenledi. Ramazan’a özel olarak hazırlanan şenliklerin ilk gününde etkinliğe katılım yoğun oldu. Saat 14.00’te başlayan program, çocukların keyifli vakit geçirdiği atölyelerle devam etti. İftardan sonra başlayan sahne gösterileri, minik katılımcılar ve aileleri tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Fasıl dinletisiyle süren etkinlikler, çocukların çok sevdiği Niloya karakterinin sahneye çıkmasıyla renklendi. Program, Hacivat ve Karagöz gölge gösterisi ile devam etti. Gecenin sonunda sahnelenen "Tuzsuz Deli Bekir" gösterisi ise izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Kaynak: İHA