On bir ayın sultanı Ramazan boyunca devam eden etkinliklerle çocuklar da bu ayın coşkusunu Eyüpsultan’da yaşıyor. Eyüpsultan Belediyesi’nin her hafta sonu birden fazla noktada gerçekleştirdiği etkinliklerle ilçede yaşayan tüm çocuklar Hacivat-Karagöz, Meddah, kukla gösterileri, masal dinletileri, çocuk tiyatroları ve birbirinden heyecanlı yarışmalarla doyasıya eğleniyor.

Eyüpsultan Belediyesi bu Ramazan’da da ilçedeki tüm yaşlılar, gençler ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. İftar sofraları kuruluyor, Kuran tilavetleri yapılıyor, birbirinden değerli konuklar vatandaşlarla buluşuyor. Bunların yanında çocuklar için de çeşitli eğlenceli ve eğitici etkinlikler gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Her hafta sonu birbirinden eğlenceli etkinlikler

Herkese hitap eden programları ile öne çıkan Eyüpsultan Belediyesi, Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan Çarşısı ve Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde çocuklar için birbirinden eğlenceli çocuk etkinlikleri düzenliyor. Çocuk etkinlikleri Ramazan süresince Cumartesi ve Pazar günleri Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde 14.00 - 16.00, Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan Çadırında ise 15.00 - 17.00 saatleri arasında yapılıyor. Etkinliklerde çocuklar Hacivat - Karagöz, Meddah, kukla gösterileri, masal dinletileri, çocuk tiyatroları, illüzyon show, balon show, animasyon gösterisi ve birbirinden heyecanlı yarışmalarla eğlenirken, Ramazan Ayı’nın güzelliklerini yaşıyor.