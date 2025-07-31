Özellikle şampiyonluk temalı resimler, minik ellerin yeşil-beyaz tutkusu ile buluştuğu anlara sahne oldu.

Çocukların fırçalarından akan renkler, sadece birer çizim değil, geleceğe dair umutların ve tutkuların sembolü haline geldi. “Şampiyonluğu fırçalarıyla kutladılar” sözü, yapılan her resimde anlam kazandı.

Bu anlamlı projeyle birlikte hem spor kültürü küçük yaşta aşılandı hem de sosyal sorumluluk duygusu pekiştirildi. Sergilenen eserlerden elde edilecek tüm gelir Bursaspor’a bağışlanarak, kulübün geleceği için küçük ama değerli bir katkı sağlanmış olacak.