Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Festivalin mali bütçesini ve bu festivalde harcayacağımız enerjiyi yangın bölgemizin tekrardan yeşermesi, ağaçlandırılması ve eski haline gelmesini sağlamak amacıyla kullanacağız" dedi. Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangının 5'inci gününde soğutma çalışmaları devam ederken, Orhaneli ilçesinde 23 Ağustos tarihinde yapılması planlanan festivalin iptal edildiği açıklandı. Konuşla ilgili açıklama yapan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, festival iptalinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bu zorlu dönemden geçerken 23 Ağustos tarihinde yapılması planlanan Orhaneli Festivalimizi iptal etmeye karar verdik. Biz bu festivalin mali bütçesini ve bu festivalde harcayacağımız enerjiyi yangın bölgemizin tekrardan yeşermesi, ağaçlandırılması ve eski haline gelmesini sağlamak amacıyla kullanmalıyız. İnşallah festival için hazırladığımız kaynak ve enerjiyi, yangın alanının temizlenmesinden sonra buraya aktararak burayı eski haline gelmesine katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA