Anıtın zirvesine tırmanan çocuklar, metrelerce yükseklikte düşme riskiyle karşı karşıya kaldı. O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, iki çocuğun hiçbir güvenlik önlemi olmadan anıta tırmandığı ve kaygan yüzeyde dengede durmaya çalıştığı görülüyor. Anıtın yüksekliği ve eğimli yapısı nedeniyle düşme tehlikesinin oldukça büyük olduğu dikkat çekerken, olay sırasında bölgede herhangi bir güvenlik görevlisinin bulunmaması da göze çarptı.

Çocukların tehlikeli hareketleri, olası bir kazaya davetiye çıkarırken, yetkililerin anıt çevresinde önlem alıp almayacağı merak konusu oldu.