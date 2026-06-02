Bayram tatili nedeniyle gittiği memleketinden dönüş yolunda çektiği video ile gündeme gelen CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Özgür Özel’in kurultay hamlesine yönelik imza vermediği iddiasına açıklık getirdi.

KİMSEDEN İCAZET ALMAM

Zemci Şahin yayınladığı video mesajda, iyi niyetli olmayan bazı çevrelerin imza üzerinden paylaşımlar yaptığını ifade ederek, “Belki paylaşımlarımda da görmüşsünüzdür. Ankara Kızılay mitinginden sonra memlekete geldim. Bugün de dönüyorum. Bazı çevreler iyi niyetli olmayan, benim kurultay için imza atmadığımı ve onunla ilgili çeşitli yazılar paylaşarak güya kendilerince bir yol, bir zorda bırakma politikası izliyorlar. Ben hiçbir zaman doğru bildiğim yolda şaşmam, doğru neyse ona göre davranırım ve kimsenin de etkisinde kalmam. 35 yıllık Cumhuriyet Halk Partililiğim ne gerektiriyorsa onu yaparım. Bunun için de kimseden icazet almam. Boynum kopsa da, iplere de gitsek, idama da gitsek, gerçek neyse onu söylemekten de hiçbir zaman kendimizi alıkoymayız.” dedi.

KİMSE BİZE AKIL VERMESİN

Kurultay imzası için İl Başkanıyla istişare ettiğini söyleyen Başkan Şahin, “Bu konuda kimse de bize akıl vermeye kalkmasın. O akıl verenler klavye başında. İl Başkanı ile görüştüm. Beni aradı pazar günü. İmza konusunda istişare ettik. Başkan, memleketteyim, isterseniz burada bir notere gideyim dedim. Yok başkan, gerek yok dedi. Salı, çarşambaya kadar da sıkıntı yok, verebilirsin dedi. Salı günü geldiğinde imza atarsın dedi. Salı günü gidip kurultay için imzalarımızı vereceğimizi söyledik. Bunu da aslında imzaları attığım günü paylaşacaktım. Ama bazı odakların farklı farklı algılar yarattıklarını görüyorum. Kurultayı niçin istediğimi de açık ve net söyleyeyim. Sonuçta bir tartışma var, bir durum var. Bu durumu da sendin, bendin bu tartışmalar sürer gider. Kurultay olacak, yine delegenin üyeyi temsil eden delegelerin iradesine başvurulacak. Bu irade ne derse başımızın tacıdır. Her şeye saygı duyduk. Başka da yapacağımız bir şey yok. Seçimler varsa, seçimlerle bütün yetkililer göreve geliyorsa, bunun da sonucuna herkes katlanacak. Kurultaylar yapılır, biz de kurultaylarda çıkan sonuçlara saygı duyarız ve hep öyle yaptık, öyle de olmaya devam edecek” diye konuştu.

BENDEN HAKARET İÇEREN PAYLAŞIMLAR BEKLEMEYİN

Parti içinde kendisinden farklı beklentiler içerinde olanlara yönelikte mesajlar veren Başkan Şahin, “ Eleştiriler de yapabiliriz ama ben kişisel olarak hakarete, küfüre karşıyım. Kimse de benden hakaret içeren paylaşımlar, küfürler beklemesin. Bugün ve de yarın yanında olduğum kişilere de, karşısında olduğum kişilere de bir parti programı, bir partilinin etik değerleri üzerinde ancak eleştirebilirim veya da karşı olabilirim veyahut da yanında olabilirim. Yanında olduğum kişilere de asla göbekten bağlanmam. Hiçbir genel başkan yardımcısına, hiçbir genel başkana, hiçbir il başkanına, milletvekiline yaslanarak siyaset yapan bir kişi değilim. Bunun altını da çizmek isterim. Ben Zemci Şahin olarak bu partide emeklerimle varım. Bu partinin özellikle İnegöl'ün her köşesinde, her karışında emeğim vardır. Bu da böyle biline. Bunun dışındakiler beni ilgilendirmiyor. Biz zaten düşüncemizi belirledik, yönetim olarak ortaya koyduk. Açık mektubumuzu yazdık. Bunun ötesinde bir şey söyleyenler, dana altında buzağı arayanlardır. Artık onları da üyelerimize, partililerimize havale ediyorum.” Dedi.