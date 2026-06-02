Eğitimden günlük üretim süreçlerine kadar çeşitli alanlarda kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Casper PAD M10 Pro, geniş ekran deneyimini kalem ve klavye gibi üretkenlik araçlarıyla birlikte kullanıma sunuyor. Cihaz, not alma, içerik üretme, yazı yazma ve günlük işlerin yönetimi gibi süreçleri tek cihazda bir araya getiriyor.

12.2 inç ekran

Pazardaki 11 inçlik tabletlerin aksine 12.2 inç ekran ile gelen Casper PAD M10 Pro, kullanıcıya çalışma ve izleme alanı sağlıyor. Cihazda 2.4K (24001600) WQXGA çözünürlük ve 500 nit parlaklık yer alıyor. 90 Hz yenileme hızı ile uygulamalar arası geçişlerin akıcı olduğu belirtiliyor. Yüzde 92 ekran oranı ile doküman inceleme, ödev hazırlama ve internet kullanımı için alan sunuyor.

Kutuda kalem ve klavye

Casper PAD M10 Pro, kullanıcıya kılıf, klavye ve kalem gibi ek aksesuar ihtiyacı olmadan kullanım imkânı sağlıyor. Kutudan çıkan aktif kalem ve touchpad destekli manyetik klavyeli kılıf ile cihaz kullanılabiliyor. Mıknatıslı yapıya sahip klavye ile doküman düzenleme ve günlük işlerin yapılabildiği, alüminyum gövdeli aktif kalemin ise yüksek hassasiyet sunduğu belirtiliyor. Seride ayrıca Casper PAD M10 Pen modeli de yer alıyor. Bu modelde aktif kalem ve koruyucu kılıf kutu içeriğinde bulunuyor.

Donanım ve tasarım

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemci ve 8 GB RAM’e sahip cihaz, 128 GB depolama alanı sunuyor. Android 16 işletim sistemi ile çalışan cihazın 7.5 mm inceliğe ve alüminyum gövde tasarımına sahip olduğu bildirildi.