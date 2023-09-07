Henüz bez ile dolaşan ve yürümeye yeni başlamış olan çocuğunuz havuzda yüzmeye hazır mı? Çocuğunuz alçı veya kulak tüpleri ile güvenli bir şekilde havuza girebilir mi? Havuz veya gölde bulunan bir bakteri küçük çocuğunuzu hasta edebilir mi? Çocuğunuzun suya uyum sağlamasına yardımcı olmaktan önce veya suyu tamamen bırakmasına karar vermeden önce Mayo clinic Rochester, Minnesota üniversitesi fahri pediatri uzmanı Doktor Jay Hoacker, bazı pratik ipuçları açıklıyor.

Bebekler ya da çocuklar suda bez takabilirler mi?

Çocuk bezlerinin bazı çeşitleri suda kullanım için tasarlanmıştır. Su çekmez ve bir çocuğun bel ile uyluk çevresini rahatça kavrayabilirler. Ancak bu bezler su geçirmez değildir. Çocuğunuzun bağırsak hareketi olduğunda dışkı bezden sızabilir. Havuz ya da başka alanlarda iseniz oralarda bulunan su kirlenebilir. Kirli bir bebek bezi kriptosporidyum paraziti dahil olmak üzere ishale neden olabilecek bir çok mikrobu içerebilir. Sağlıklı kişilerde kriptosporidyum enfeksiyonu mide şikayetlerine ve ishale neden olur. Zayıf bağışıklık sistemine sahip insanlarda sonuçlar daha şiddetli olabilir.

Su da idrar dışkıya göre daha az risk taşımaktadır. Ancak bebek bezi bağlı olduğunda ikisini ayırt etmek zor olacaktır. Çocuğunuzun bebek bezi ile yüzmesini istiyorsanız, bez değişimi ya da tuvaleti kullanmak konusunda uygun zaman aralıklarıyla mola vermelisiniz. Çocuğunuz ishal ise havuza girmesine izin vermemelisiniz. Buna ek olarak, spa larda veya sıcak küvetlerde çocuk bezi kullanmamalısınız.

Havuzda su yutmak çocuklar için riskli midir?

Çocuğunuz özellikle yüzmeyi yeni öğrendiğinde veya farklı bir havuzda birkaç kez su yutabilir. Genellikle az yutulan havuz suyu endişe gerektirmez. Ancak fazla su yutulduğunda hastalıklara sebep olabilir. Çocuğunuzun havuz suyu içmesine ya da suya tükürmesine izin vermeyin.

Alçısı olan çocuklar yüzmeye gidebilir mi?

Bu genellikle alçı tipine bağlıdır;

Plaster alçı: Çocuğunuzda plaster tipi alçı varsa bu kumaş sarma tipi olduğundan bu durumda suyun dışında kalması gerekmektedir. Plastik torbalarla alçıyı korumaya çalışmanın hiçbir faydası yoktur.

Çocuğunuzda plaster tipi alçı varsa bu kumaş sarma tipi olduğundan bu durumda suyun dışında kalması gerekmektedir. Plastik torbalarla alçıyı korumaya çalışmanın hiçbir faydası yoktur. Sentetik alçı: Çocuğunuzun su geçirmez astar ile kaplı olan sentetik bir alçısı varsa ve doktoru da onay verdiyse yüzmek için bir sakıncası yoktur. Yüzme sonrasında temiz su ile alçı içini durulayabilir ve açık havada kurumasını sağlayabilirsiniz.

Kulak tüpü kullanan çocuklar yüzmeye gidebilir mi?

Kulak tipleri orta kulaktaki sıvıyı boşaltmak veya hava girmesini sağlamak için kulak zarına yerleştirilen minik silindirlerdir. Çocuğunuz kulak koruması kullanıyorsa yüzme hakkında doktoru ile görüşmelisiniz. Bazı doktorlar kulak tüpü kullanan çocukların yüzerken orta kulağına girmesi muhtemel bakterileri önlemek için kulak tıkaçları veya bone takmalarını önerirler. Ancak, kulak tıkaçlarının rutin olarak kullanımı çocuğunuz dalıyorsa veya göl ya da nehir gibi artılmamış sularda yüzüyorsa gerekebilmektedir.

Dış Kulak İltihabını önlemenin en iyi yolu nedir?

Dış kulak iltihabı genellikle reçeteli kulak damlası ile tedavi olan bir enfeksiyondur.

Dış kulak iltihabını önlemek için;

Çocuğunuzun yüzerken kulak tıkacı takmasını sağlayın.

Yüzme sonrasında düşük ayarlı saç kurutma makinesi ya da havlu ile çocuğunuzun kulaklarını kurutun.

Çocuğunuzun kulağına su kaçtığında 1’e 1 karışımlı izopropil akol karışımı ve beyaz sirke ya da izopropil alkol bazlı kulak damlalarını temizlemek amaçlı kullanabilirsiniz.

Çocuğunuzun kulaklarını temizlemek için kulak temizleme pamuğu kullanmayın, bu pamuklarla kulak kanallarını zedeleyebilir, enfeksiyon için potansiyel bir alan oluşturabilirsiniz.

Yüzme sonrası kızarmış gözlerin sebebi nedir?

Klora maruz kalmak çocuğunuzun gözlerinde kızarıklık veya şişmeye sebep olabilir. Yüzme sonrasında kızarıklığı azaltmak ve rahatsızlığı hafifletmek için steril bir göz yıkama losyonu ya da yapay gözyaşı damlaları ile çocuğunuzun gözlerini durulayabilirsiniz. Kırmızı ve şiş gözleri engellemek için yüzme sırasında gözlük giymesi için çocuğunuzu teşvik edebilirsiniz.

Yüzme derslerine başlamak için en ideal yaş kaçtır?

Genellikle anaokuluna başlamadan önceki yaz olabilir, çocukların bir çoğu bisiklete binmekle aynı yaşta yüzmeyi öğrenirler. Amerikan Pediatri Akademisi 4 yaş ve üzeri çocuklarda yüzme derslerini desteklemektedir. Çocuğunuzu yüzme programına 4 yaşından önce başlattıysanız, çocuğunuzun kafasını suyun altına bastırmayacak birisini bulun ve buda çocuğunuzun yutabileceği su miktarını sınırlayacaktır.

Çocuklar hastaysa ya da kesik ve sıyrıkları varsa yüzebilirler mi?

Soğuk algınlığı veya diğer hafif hastalıklarda kendimi yüzecek kadar iyi hissediyorum demesi yeterlidir. Kanama olmayan yaralanmalar, kesik ve sıyrıklarda da çocuklar yüzebilirler.

Yemek yeme sonrasındaki yüzme ile ilgili neler yapılabilir ?

Yüzmeye başlamadan önce hafif bir yemek veya aperatif yenildiyse yüzmeye başlanabilir. Ancak ağır bir yemek sonrası yorgunluk hissiyle beraber olabileceğinden önce biraz dinlenmesini sonra yüzmesini teşvik edebilirsiniz.

Sıcak su havuzları çocuklar için güvenilir midir?

Çocuklar sıcak su havuzları ya da spalarda bir anda etkilenebilirler. Çocuğunuzun sıcak su havuzu ya da spaya girmesine izin veriyorsanız bunu kısa süreli yapmalısınız ve çocuğunuzun su altında başını sokmasını engellemelisiniz. Çünkü bu kulak enfeksiyonu riskini arttırabilir. Sıcak su havuzlarında açık ızgaralar uzun saçları olan çocuklarda boğulmaya sebebiyet verebilir. Ayrıca çocuk bezlerini de sıcak su havuzlarında ve spalarda kullanamayacağınızı da hatırlatmak isteriz.