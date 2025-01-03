Evet, bir taraftan asfaltlanan yolların trafiği bir nebze olsun rahatlatırken diğer yandan sokaklarda ki çukurların üzerine yağmur yağması sonucu biriken sular adeta bir bubi tuzağı haline gelmekte!

Araç sürücüleri bu çukurlar ile mücadele ederken her biri birer ENGELLİ OTO RALLİ PİSTİNİ ANDIRAN BU YOLLARDA İYİCE USTALAŞMAKTA! Bazı sürücüler ile yaptığımız sohbetlerde esprili bir şekilde şöyle konuştular:

“Sayın Bozbey, İnegöl sürücülerine yeni bir spor yarışı olan (Engelli Oto Ralli) hobisi kazandırıyor!” derken bir diğer oto sürücüsü ise:

“Arkadaş, sokak aralarına girmeye korkuyorum! Aracım bu çukurlara girip çıktıkça yüreğim ağzıma geliyor!” sinirli bir sürücü ise:

“Yusuf Bey, madem bu sokakların asfaltlanması uzun sürecek öyleyse bu çukurlara malzeme döküp bizim mağduriyetimizi engellesinler!”

Öte yandan İlçenin ana arterlerinde ki asfaltlama, daha doğrusu yamamama işleri devam ederken, Osmanbey Caddesinden Çardak cami istikametine doğru döşenen ana su hattı çalışmaları da hız kesmeden devam etmekte. Bu istikamette bazı araçlar ters yöne girdiği için cezai işleme maruz kaldıklarını belirtmekteler.

Tek kelime ile bizim dileğimiz, İnegöl halkına kabus yaşatan bu çalışmaların bir an önce tamamlanıp ilçe halkına derin bir nefes aldırmasıdır.

Bu arada yetkililerden ricamız sokak aralarında ki bu derin çukurların malzeme dökerek kapatılmasıdır. Böylelikle araç sürücüleri bir nebze olsun rahatlamış olur!