2024 yılı olağan kongresini yapan temsilcimiz İnegölspor, Abdurrahman Maksutlar başkanlığında seçilen

yeni yönetim kurulu 43 milyon TL borçla devraldığı takımımızın mevcut kadrosundaki oyuncuların tamamına yakınının sezon sonunda ayrılması nedeniyle transfer döneminde yeni bir kadro oluşturarak kongrede açıkladığı 3 yıllık projesinin ilk ayağından işe çok iyi niyetli ve istekli başladı. Eski kadrodan kaleci Bekir, sol bek Orhan ve orta saha Uğur Utlu’yla yeniden el sıkışarak ve bunlara kaptanlık vererek bu takımın başına da Sinan Yücer’i getirerek uzun bir hazırlık döneminden sonra 2024-2025 sezonuna deplasmanda Altınordu maçı ile başladı. Altınordu maçında alınan beklenmeyen mağlubiyet ve ardından gelen başarısız sonuçlar ve başarısız oyunlar nedeniyle yönetim, Sinan Yücer ile yollarını ayırarak yerine İnegölspor’da oyuncu ve antrenör olarak uzun yıllar çalışmış Necati Erkmen ile el sıkışarak lige devam etti. Necati Erkmen büyük bir istek ve hırsla kötü giden sonuçları iyiye çevirmek için büyük çaba harcadı ancak takımımızda gözle görülür bir kıpırdanma görülse de beklenen neticeler gelmedi. İzmir deplasmanında tahtası kapalı olduğu için maçlara altyapı oyuncularıyla çıkan ve sürekli puan kaybederek düşme potasına demirleyen Altay’a inanılmaz kötü bir oyunla yenilince Necati Erkmen buna dayanamayarak istifa etmek zorunda kaldı. Ligin daha ilk yarısı bitmeden 2 hoca değişikliği hepimizin aklına yine mi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi teknik heyet değişiklikleriyle sallanacağız dedik. Yönetim takımımızı evimizde oynayacağımız Karaköprü maçı için Altyapı Antrenörlerimizden sevgili öğrencilerim ve meslektaşlarımız Caner Taban ve Eser Durak’a teslim ederken, antrenör arayışlarına başladı. Bunun sonucunda Karaköprü maçını kazanan takımımızın başına eski oyuncumuz İbrahim Dağaşan ve ekibi ile el sıkışarak takımımızı 1461 Trabzon deplasmanında teslim etti. İbrahim Dağaşan ve ekibi 3 günlük bir tanışma ve motivasyon çalışmasından sonra gittikleri Trabzon deplasmanından 3 altın puanla döndü. Ardından devrenin sona maçı olan Adana 01 FK’yı evimizde konuk ettiğimiz maçta çok zorlandığı 1-1 devam maçın uzatma dakikalarının son saniyelerinde bulduğu uydurma bir penaltıyı Alpay kaleciye teslim edince 1 puana razı oldu ve devreyi 19 puanla ve averajla 11. sırada tamamlayarak devre arası tatile girdi.

Yukarıda kısaca özetlediğim bu ilk yarı sonunda İnegölspor’umuz oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak attığı 16 gole karşılık kalesinde19 gol görerek -3 averajla devreyi 11. sırada tamamladı. Yeni yönetim, değişen 3 teknik heyet ve de birisi kaleci olmak üzere 2 takım kaptanımızın kadro dışı bırakılıp yolların ayrılması göz önünde bulundurulduğu zaman alınan 19 puan ilk bakışta normal gibi gelse de bence takımımızın oynadığı maçları göz önünde bulundurduğumuz zaman Altınordu, Altay ve içerideki maçlarımızda kaybettiğimiz puanları düşünürsek ilk yarı sonunda en az 25 puanımızın olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

Grubumuza genel olarak baktığımızda enteresan bir grup görünümü çizdi. Zirveye oynayan 8-9 takım, orta sıralarda dönen 5-6 takım ve tahtaları kapalı olan 2 takım Altay ve Afyon var. Zirveye oynamaya kalksak tam 8 takım zirveyi zorluyor. Bu kadro ile bu çok zor. Düşme korkumuz yok, denecek kadar azaldı. 3 takımın düşeceği grubumuzda 2 takım böyle giderse düştü gibi. Üçüncü düşecek takım için Karaköprü, Ankara spor, 1461 Trabzon ve belki Isparta var. Bu durumda İnegölspor’umuz 19 puanla devre arası transfer tahtasını açsa bile yapmayı düşünmüyor. Teknik direktör İbrahim Dağaşan da bu konuda yönetimle hem fikir. Bence de açıkladığım bu tablo nedeniyle devre arasında transfer olmasın diyorum. Ancak bence 1 kaleciye ihtiyaç var. Egemen’i sıkıştıracak nitelikte bir kaleci olsa iyi olur. Bu konuda devre arasında transfer tahtamız açılabilirse belki 1 kaleci ilave olarak 1 santrafor ve 1 orta saha olsa iyi olur. Gelecek yıl için de iyi bir yatırım olabilir. İzlemeye devam edeceğiz.

Mevcut kadromuzdaki oyuncularımıza gelince ilk yarıda kadro dışı bırakılan kaleci Bekir ve sol bek Orhan takımda banko oynuyordu. Onların yerine kalede Egemen, Bekir’i aratmadı. Sol bek Alimert, Orhan’ı hiç aratmadı. Kaleci Egemen kalede tek kalınca biraz gevşedi. Bu gevşeklik İnegölspor’a pahalıya mal oldu. Umarım 2.yarıda ayaklarını yere basar. Müdafaada Batuhan Çakır en istikrarlı oyuncumuzdu. M.Emre her maçta gelişerek iyiye geliyor. Recep Efe uzun süre yedekten içeriye girince elinden geleni yapıyor. Alimert iyi oynuyor. Müdafaamız 2.yarıda daha etkili olacak. Orta sahamızda Yusuf istikrarsız bir çizgi çizdi. Uğur çok etkisiz kaldı. Çok ağır ve güçsüz olduğu için takımın hızını kesiyor. İçerideki maçlarımızda çok etkisiz kaldı. İsmail Zehir ise İnegölspor’un şansı diyorum. Sezon başından bu yana sürekli takımımızın en iyisi. Tüm maçlarda en etkili oyuncumuzdu. Bana Alanya’dan kiralık olarak oynattığımız Yusuf Özdemir’i hatırlatıyor. Böyle giderse o da Alanya’da seyredeceğimiz bir oyuncu olmaya aday. Alican Özfesli ve Alpay Bekle’nenin çok altında bir performans gösterdi. Genç Mustafa Mete Tetik ise ilk 11’e erken alındığında çok bocaladı. Daha sonra eleştirilerimizi göz önüne alan teknik heyetler onu yavaş yavaş takıma monte etmeye başlayınca toparlanmaya ve kendine güven duymaya başladı. 2.yarıda çok daha iyi olabilir. Forvetimize gelince Batuhan Günaldı, Hasan Alp ve Fatih Akay büyük hayal kırıklığı yarattı. Hasan Alp ve Fatih kaçırdıkları gollerle saç baş yoldurdular. Sağ kanatta oynayan Sadık Arda taşıdığı topları orta yapmayı bir öğrense ilk yarının yıldızı olabilirdi. Ancak çalışkan ve etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi. Sol kanatta İbrahim Can kumaşı ve geçmişi belli bir oyuncu. Koşsa ve biraz daha güçlü olsa bir üst ligde oynayabilirdi. Ancak İnegölspor’un ilerisinde gol umudu taşıdığımız tek oyuncu. Takımımızın en etkili forveti oldu. 2.yarı güçlenip biraz daha fazla koşsa çok güzel şeyler yapabilir. Tüm bunların yanında İbrahim Dağaşan’dan beklenen bu rahat sezonda altyapımızdan birkaç gence şans verip gelecek için bir yatırım yapmasıdır. Tüm oyuncularımıza 2.yarıda başarılar diliyor, başarılarını yazmak istiyoruz. Siz oynayın biz keyifle izleyip yazalım.

Sonuç olarak yönetim kurulumuzun kongrede vadettiği projenin ilk ayağı ilk devrede gerçekleşti. İlk sezonda borçları azaltıp, yeni sezona daha güçlü transferler yapacak. Teknik heyete gelince İbrahim Dağaşan ilk yarı değerlendirmesinde öyle umutlu konuştu ki, inşallah demekten kendimi alamadım. Teknik direktör olarak bu ilk deneyiminde bizlere büyük umutlar vadetti. Tüm oyuncularımdan çok memnunum onları 2.yarıda göreceksiniz onları geliştireceğim, hepsi pırlanta gibi çocuklar, onlara güveniyorum ara transfer istemiyorum diyerek herkesi 2.yarıda tribünlere gelmeye davet etti. Bu çok iyi niyetli ve olumlu değerlendirmelerine ve vaatlerine inşallah diyoruz. Bekleyip göreceğiz. “İnanmak başarmanın yarısıdır.” Sen ve oyuncuların birlikte inanırsanız bunları gerçekleştirebilirsiniz. Birlikten kuvvet doğar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en iyi dileklerimle kutlar sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyor, İnegölspor’umuzun 2.yarıdaki başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”