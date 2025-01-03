Süper Amatör: Beş takımla temsil edildiğimiz süper amatör liginde ilk yarı pazar günü sona erdi. Maçlara bir hafta ara verilecek.

50. yılını geçen hafta geride bırakan Kurtuluşspor ve Orhaniyespor ilk amaçlarına ulaşıp kendilerine ilk iki sırada yer buldular. Ligde ilk haftalar puanları toplayan Anadolu FK son haftalar düşüşe geçti ve düşme hattına yakın bir basamakta kaldı. Aynı şekilde inişli-çıkışlı bir performans gösteren Alanyurt Gençlik son iki maçını kaybedince alt sıralarda kaldı. Akhisar Demirspor belki de ilk yarıda en az puan toplayan İnegöl takımı olmuş olabilir. Sadece 1 puanda kaldılar. Ömer Bakay’ın yerine getirilen Cemal Yılmaz takımın başına sadece bir maç çıkabildi.

A Grubu: Üç maçtır sahadan yenik ayrılan Anadolu FK bu hafta deplasmanda grubun güçlü takımlarından Yavuz Selim Gençler Birliği’ ne konuk oldu. Maçta 5-1 yenik ayırılan Anadolu FK alt sıralara iyice yaklaşmış oldu. 12 puanla 9. sıradaki temsilcimizin düşme hattıyla arasında sadece 2 puan kaldı.

B Grubu: Ligde ikinci sıraya yükselen Kurtuluşspor kendi sahasında Nilüfer Altınşehirspor ile lider olma maçına çıktı. Baştan sonra üstün oynayan Sarı – Kırmızılı ekip sahadan 3-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Bu galibiyetle ilk yarıyı lider bitiren Kurtuluşspor tam 13 yıl sonra ilk yarıyı lider bitirmiş oldu. Bu sebeple Murat Ulu ve ekibini ile futbolcu kardeşlerimi tebrik ederim. Bir özel tebrikim de 33 forma numarası ile sahanın en yaşlısı ancak en çok koşan ve mücadele eden Serhat kaptana olacaktır. Müthiş bir mücadele isteği gençlere örnek olması dileğiyle. Asıl olan ikinci yarıyı ilk iki sırada bitirmek olacaktır. Akhisarspor deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Yıldırım Eriklispor’a konuk olacak. Mücadeleden 7-0 yenik ayrılan İnegöl temsilcisi oldu. Bu mağlubiyetle Akhisarspor’un ligde kalması çok zora girdi.

C Grubu: Son maçında fark yiyen Orhaniyespor, İnegöl’de lig sonuncusu Çekirgespor ile puan mücadelesine girişip maçı 5-0 gibi farkla kazandı. Bu üç puanla Orhaniyespor ilk yarıyı isteği yer olan play – off hattında tamamlamış oldu. Tebikler Orhaniyespor. Alanyurt Gençlik yeni hocası Cemal Yılmaz’ın idaresinde İnegöl’de grubun iyi takımlarından Zaferspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi tecrübeli olan konuk ekip 4-0 kazandı. Maçtan 2 gün sonra Cemal Hoca ile yönetim kurulu anlaşarak takımın hocalığını bıraktı.

CERRAHSPOR SON SANİYEDE YIKILDI

1. KÜME

1.Grup: Haftaya orta sıralarda giren Yenicespor bu hafta Yenice’de lig ikincisi Panayır Güneşspor’e 2-0 kaybedince sıralamada sekizinciliğe gerilemiş oldu. Yenicespor bu hafta Bursa’ da bir atında yer akan Şirinevlerspor ile karşılaşacak.

3.Grup: Asırlık Çınar Doğanspor bu hafta Karacabey’de Gençler Birliği ile karşılaşacak. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti. Yaklaşık 100 yıllık kulüp olan iki Renktaşların ilk maçında Karacabey temsilcisi 1-0 galip gelmişti. Doğanspor, İnegöl’de Altınayakspor’u misafir edecek.

4.Grup: Cerrahspor bu hafta sezonun en önemli maçına çıktı. Temsilcimiz, lider Livanespor’dan puan almaya çalıştı. Maçta 1-0’da öne geçen Cerrahspor son saniyelerde yediği golle sahadan 1-1 ayrılmış oldu. Lig ikinci Umurspor’ un kazanmasıyla puan farkı açılmış oldu. Kolay olmasa da Cerrahspor mücadelesine devam edecektir. Cerrahspor sahasında 1922 Mütakerespor ile karşılaşacak.

5.Grup: Alt bölgeden uzaklaşan Gençlergücü bu hafta deplasmanda Vatanspor’u 3-0 yenip kalan maçlarda rahat mücadele etme şansı elde etti. Gençlergücü 12. maçını evinde Yeni Karamanspor ile yapacak.