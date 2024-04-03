Çanakkale’de, 30 Mart Sıfır Atık Günü etkinlikleri çerçevesinde, ÇOMÜ Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte Karacaören İlkokulu öğrencileri tarafından atık kağıtlar ve biriktirilen tohumlarla üretilen tohum topları, ÇOMÜ Kreş öğrencileri tarafından toprakla buluşturuldu.

Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya’nın katıldığı etkinlikte ilkokul öğrencileri tarafından üretilen toplar özel bir alana ekilirken Yeşil Dönüşüm Koordinatörlüğü ve ÇOMÜ Kreş iş birliğinde yapılacak çalışmalar görüşüldü.