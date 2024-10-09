Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Birliği Koordinatörlüğü, Sosyal Sorumluluk Koordinatörlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile “Her gün 10 Bin Adım” sloganıyla Terzioğlu Yerleşkesi Doğa Sporları Yürüyüş Parkurunda “Dünya Yürüyüş Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Çanakkale Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Spor Birliği Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünver, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında 4 kilometrelik Terzioğlu Yerleşkesi doğa sporları yürüyüş parkuru tamamlandı.