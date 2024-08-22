Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) ’Daha Yeşil Sürdürülebilir Bir Üniversite’ sloganıyla, üniversitenin sürdürülebilirliğine, yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak olan 2 elektrikli araç teslimi yapıldı.

ÇOMÜ Rektörlük Binası önünde ’Daha Yeşil Sürdürülebilir Bir Üniversite’ sloganı ile üniversiteye kazandırılan 2 elektrikli araç için teslim töreni düzenlendi. Araç teslim törenine, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Rektör Erenoğlu, üniversitenin çevreye duyarlılığını ve yeşil kampüs hedefini pekiştiren önemli bir adımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu törenle birlikte, üniversite filosuna elektrikli araçlar kazandırılarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunduklarını ifade eden Erenoğlu, "Bildiğiniz gibi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yeşil mutabakat kapsamında birçok önemli adım atmaktadır. Kampüsümüzde enerji tasarrufu projeleri uygulamakta, atık yönetimi konusunda çalışmalar yapmakta ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya gayret etmekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda, burada, üniversitemiz filosuna elektrikli bir otomobil, bir elektrikli golf aracı ve bir elektrikli çevre temizlik arabası kazandırıyoruz. Bu araçlar, üniversitemizin yeşil mutabakat kapsamındaki uygulamalarına ve sürdürülebilir kampüs hedefimize olan bağlılığını gösteren birer semboldür. Elektrikli araç kullanımı ile fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltacak, karbon ayak izimizi küçültecek ve kampüsümüzün daha temiz bir havaya sahip olmasına katkıda bulunacağız. Ayrıca, elektrikli golf aracı ile engelli ve yaşlı öğrencilerimize ve personelimize daha kolay ulaşım imkanı sunacağız. Elektrikli çevre temizlik arabası ile de kampüsümüzün daha temiz ve düzenli kalmasına yardımcı olacağız. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin, çevre dostu uygulamalara ve yeşil kampüs hedeflerine olan bağlılığını bir kez daha teyit etmek isterim. Bu konudaki kararlılığımız tamdır ve bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

ÇOMÜ’ye kazandırılan 1 golf aracı ve 1 temizlik aracının test sürüşleri gerçekleştirildi. Rektör Erenoğlu, rektör yardımcılarıyla birlikte golf aracına binerek Rektörlük Binası çevresinde tur attı.