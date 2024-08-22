Kocaeli’de küfür sebebiyle 2 grup arasında çıkan çekiçli, sopalı ve silahlı kavgada bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Arayı bulmaya çalışan arkadaşını silahla yanlışlıkla vurarak ölümüne sebebiyet veren Emre A., arkadaşının nasıl vurulduğunu bilmediğini, kimseyi öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi.

Olay, 23 Eylül 2023 tarihinde Serdar Mahallesi İnce Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonda küfürleşen şahıslar sokak üzerinde bir araya geldi. Yaşanan tartışma, kısa süre içinde çekiç, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, arayı bulmaya çalışan Halis Eser (44), olay yerine birlikte geldiği arkadaşı Emre A.’nın silahından çıkan kurşunla göğsünden yaralanarak hayatını kaybetti, 5 kişi de çekiç, sopa ve kurşunla yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şahıslardan Emre A., Yavuz A. ve Yusuf Ç. tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartı ile 3 ise serbest bırakıldı.

9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Olaya ilişkin Sibel S., (33), Devran G. (36), Emre T. (37), Erhan T. (37), Yakup G. (38) hakkında "Silahla basit yaralama"; Yavuz A. (36) ve Yusuf Ç. (26) hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı yasaya muhalefet"; Emre A. hakkında (34) "Olası kastla öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı yasaya muhalefet"; Enis B. (36) hakkında ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından haklarında iddianame hazırlandı.

"Bana küfür ettikleri için ben de küfür ettim"

İddianamede Emre A.’nın emniyetteki ifadesi yer verildi. Olaya ilişkin yaşananları anlatan Emre A., "Sibel’i tanımam, kendisini sadece bir kez Halil’in kahvesinde gördüm. Yavuz A. akrabam ve samimi arkadaşım olur. Enis B. taksicidir, taksiye ihtiyacım olduğunda onu çağırırım. Onun dışında kimseyi tanımam ve kendileri ile husumetim yoktur. Olay günü Yusuf Ç. ve Yavuz A. ile birlikte eğlence mekanına gittik. Saat 01.30 gibi Halil’in kahvesine geldik ve alkol içmeye devam ettik. Saat 02.00’den sonra Yusuf’u Sibel telefondan aradı. Sibel’in sorması üzerine Yusuf kahvede kimler olduğunu söyledi, hepimizin tek tek ismini saydı. Karşıda ismimi duyan erkek bir şahıs, ’Emre kimdir?’ diyerek sinkaflı küfür etti. Küfrü duyunca telefonu elime aldım, ’Kimsiniz’ diye sorduğumda telefon kapandı. Bunun üzerine karşıdaki kişiye Yusuf’un telefonu üzerinden ses kaydı gönderdim. Bana küfür ettikleri için ben de küfür ettim" diye konuştu.

"Şahısların bizi darp etmeye başlaması üzerine tabancamı çıkardım ve korkutmak amacıyla havaya 2 el ateş ettim"

Kendilerine atılan konuma gitmek için kahvehaneden çıktıklarını söyleyen Emre A., "Yavuz’a, ’Bu kişileri tanımıyorum onun için kendimi güvenceye almam lazım, eve gidip tabancamı alalım’ dedim. Ticari taksi çağırdım ve Halil, Yavuz ve Yusuf ile yola çıktık. Önce eve gidip tabancamı aldım ve verilen konuma gittik. Olay yerine varınca araçtan indik. Erkek bir şahıs, ’Kim lan bana küfür etti’ dedi. Yavuz bu şahsı uzaklaştırdığı esnada karşı gruptaki şahıslar bize sopa ve bıçak ile saldırdı. Şahısların bizi darp etmeye başlaması üzerine tabancamı çıkardım ve korkutmak amacıyla havaya 2 el ateş ettim. Ateş edince arkamdan biri sağ omuzuna sopa ile vurdu, bunun üzerine yere düştüm" şeklinde konuştu.

"Merminin Halil’e nasıl isabet ettiğini bilmiyorum"

Kendilerine ateş ettiklerini iddia eden Emre A., "Olay yerinde Yavuz yere düştü ve kalkamadı. Tekrar kalktım ve hedef gözetmeksizin 7 el ateş ettim. Bu sırada Yavuz’un üzerinden kalktıklarını gördüm. Yavuz’a kaçmasını söylerken arka çaprazımda Halil Eser’in yerde yattığını gördüm. Merminin kendisine nasıl isabet ettiğini bilmiyorum. Silahında mermi kalmadığı için hemen taksiye bindim. Yavuz’a da gelmesi için bağırdım. Bu sırada Yavuz’u diğer grup kovaladı. Yavuz’un peşinden koşan şahsa silahı doğrultunca kaçtı. Yavuz araca binip biz olay yerinden uzaklaşırken diğer grup ticari taksinin camlarını kırdı. Kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim" ifadelerini kullandı.

"Sibel’in yanında bulunan kişinin Emre A. hakkında bir şeyler söylemesi üzerine olayların başladı"

İddianame yaşananlara detaylı olarak yer verildi. İddianamede, olay günü Sibel S., Erhan T., Yakup G., Devran G. ve Emre T’nin evde; Yusuf Ç., Yavuz A., Emre A. ve Halil Eser ise birlikte kahvede oturarak alkol içtikleri belirtildi. Sibel S’nin yanlarında bulunan alkollerin bitmesi nedeniyle tekel bayisine gidip alkol almak için Enis B’yi ticari taksi ile çağırdığı ancak gelmediği iddianamede yer aldı. Enis B’nin gelmemesi üzerine Sibel S., Yavuz Ç.’yi telefon ile arayarak alkol almak için taksi göndermesini istediği aktarıldı. Yusuf Ç.’nin beyanına göre yoldan taksi bulup Sibel S’nin bulunduğu yere yönlendirdiği, taksinin gelmemesi üzerine Sibel S.’nin Yusuf Ç.’yi tekrar arayarak durumu anlattığı ve yanında kimler olduğunu sorduğu, Yusuf’un kahvede olanlar arasında Emre’yi de sayması üzerine Sibel’in yanında bulunan kişinin Emre A. hakkında bir şeyler söylemesi üzerine olayların başladığı ifade edildi.

"Emre A. diğer grubu öldürme kastıyla 7-8 el ateş etti"

Emre A. ile Sibel S. arasında whatsapp üzerinden karşılıklı mesajlaşmaların yapıldığı, mesajlaşmada her iki tarafın birbirlerine karşı hakaret içerikli ses kaydı ve mesajların gönderildiği, Emre A.’nın konum istediği, verilen konuma ticari taksi şoförü Enis B., Yavuz A., Yusuf Ç. ve Halil Eser ile gittiği aktarıldı. Olay yerine giden Yavuz A.’nın Erhan T.’nin yüzüne çekiçle vurduğu, bunun üzerine diğer grupta bulunan Devran G., Emre T., Yakup G. ve Erhan T’nin Yavuz A’ya ellerinde bulunan sopalarla saldırdıkları, Emre A’nın da yanındaki silahı çıkartarak diğer gruba öldürme kastıyla 7-8 el ateş ettiği, bu esnada silahtan çıkan mermilerden birisi olay yerine gelen arkadaşı Halil Eser’in göğsüne isabet alması neticesinde hayatını kaybettiği, Dervan G.’nin de kol ve diz kısmına iki mermi çekirdeği isabet ettiği aktarıldı. Aralarında devam eden sopalı kavga sonrasında şahısların geldiği araçla olay yerinden uzaklaştıkları aktarıldı.

9 sanığın cezalandırılması istendi

Yusuf, Yavuz ve Emre A.’nın iştirak iradesi ile hareket ettikleri ve bu irade kapsamında Emre A’nın diğer gruba öldürme kastı ile ateş ettiği, Emre A’nın kastından Yusuf Ç. ve Yavuz A’nın cezai sorumluluklarının bulunduğu, Enis B’nin şüpheli Emre A.’nın kendisini çağırması üzerine geldiği ve Emre A., Yavuz A. ve Yavuz Ç.’yi aracına aldığı, kişilerde bulunan 2 silahtan haberdar olduğu, şahısları olay bitimine kadar beklediği bu sebeple Enis B.’nin iştirak iradesi ile hareket ettiği kanaatine varıldığı belirtildi. Emre A., Yavuz A., Yusuf Ç. ve Enis B’nin; Sibel S., Emre T., Erhan T., Yakup G., ve Devran G.’ye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri, Emre A.’nın olay esnasında karşı guruba birden fazla kez ateş ettiği sırada merminin arkadaşı Halil Eser’e isabet etmesi ve ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle "Olası kastla adam öldürme" suçunu işlediği, olay esnasında Yakup G.’nin Enis B.’ye sopa ile vurarak yaraladığı, Devran G., Yakup G., Emre T. ve Erhan T.’nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareketle Enis B., Emre A. ve Yavuz A.’ya sopa ile vurmak suretiyle yaraladıkları, Sibel S.’nin de her ne kadar darp eyleminde yer almasa da diğer şahısları olay yerine çağırması, konum atması, şahısları olay yerinde bekledikleri sırada sopa temini ile hazırlık yapılması aşamalarında bu şahıslarla iştirak iradesinde hareket etmesi nedeniyle cezai sorumluluğunun bulunduğu, böylelikle Devran G., Yakup G., Sibel S., Emre T. ve Erhan T’nin Enis B., Emre A. ve Yavuz A.’ya çekiç ve sopa ile darp etmek suretiyle atılı silahla kasten basit yaralama suçunu işledikleri belirtildi.