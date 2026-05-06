Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi olan Hıdırellez, Ayvalık'ta bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Ayvalık Belediyesi tarafından Çamlık Kır Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik, binlerce vatandaşın katılımıyla adeta renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen Hıdırellez Şenliği'nde, baharın gelişi büyük bir heyecan ve neşeyle karşılandı. Günün erken saatlerinden itibaren etkinlik alanını dolduran Ayvalıklılar, hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de kültürel değerlerini yaşatmanın mutluluğunu paylaştı.

Şenliğin en dikkat çeken anlarından biri ise sahne performansları oldu. Grup Kardaşlar Orkestrasi'nin seslendirdiği hareketli parçalar eşliğinde vatandaşlar saatlerce dans edip eğlenirken, müziğin ritmiyle coşku doruğa ulaştı. Katılımcılar, sahne önünde uzun süre eğlenerek Hıdırellez'in enerjisini doyasıya yaşadı.

Etkinlik boyunca geleneksel Hıdırellez ritüelleri de unutulmadı. Vatandaşlar dileklerini dileyerek umutlarını tazeledi, bazı katılımcılar ise geleneksel inanışlara uygun şekilde çeşitli sembolik uygulamalar gerçekleştirdi. Vatandaşlar, yeni yılın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, dayanışma ve paylaşma kültürü de ön plana çıktı. Şenlik süresince katılımcılara pilav ve ayran ikram edilerek, birlik ve beraberlik duygusu pekiştirildi. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Hıdırellez Şenliği, Ayvalık'ın kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne sererken, kentin sosyal yaşamına da renk kattı.