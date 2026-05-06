Turkcell, 1 Nisan itibarıyla 81 ilde devreye aldığı 5G deneyimini 'Superbox 5G' ile evlere de taşıyor. Fiber altyapının henüz ulaşmadığı noktalarda, 5G baz istasyonları üzerinden, fiber hızında kablosuz internet sunan 'Superbox 5G' modem, tak-çalıştır özelliği ile öne çıkıyor.

Nisan itibarıyla 81 ilde 'Turkcell Gücünde 5G'yi hayata geçiren şirket, tak-çalıştır 'Superbox 5G' modemle bu deneyimi hanelere de taşıyor. Wi-Fi 7 teknolojisine sahip olan modem, fiber altyapının henüz ulaşmadığı yerlerde, kablo derdi olmaksızın havadan fiber hızında bağlantı sunuyor.

'Altyapınız olmasa da Superbox 5G ile fiber hız evinizde'

Kullanıcıların 5G'yi hayatın her alanında deneyimlemesine odaklandıklarını belirten Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç şunları söyledi: '1 Nisan'da 5G teknolojisini devreye aldık. Sahip olduğumuz frekanslarla 5G'de çok güçlü bir başlangıç yaptık. Bu hizmeti daha da yaygınlaştırmak amacıyla kullanım ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. 5G uyumlu cihaz ekosistemini güçlendiriyor, bu teknolojiye erişimi hızla yaygınlaştırıyoruz. 5G artık hayatın her alanını dönüştürmeye başladı. Bu yeni dönemde 5G; sadece mobilde değil, fiber altyapının olmadığı hanelerde de fiber hızında internet için kritik bir çözüm olacak. Mobildeki tartışmasız kalitemizi, Wi-Fi 7 teknolojisine sahip 'Superbox 5G' modemle ev interneti alanına da taşıyoruz. Modem ile evlerde kablosuz fiber hızında internet imkânı sunuyoruz. Telefonunda 5G simgesini gören müşterilerimiz, saniyede 1000 Megabit ve üzeri hızlara evlerinde de ulaşabilecek.'

Modemin kolay kullanımıyla öne çıktığını belirten Akgüç, şöyle devam etti: ''Fiber sokağıma kadar geldi ama apartmana girmedi, alt kat komşuma bağlandı ama bana bağlanmadı' gibi dertler bitiyor. Tak-çalıştır özelliğiyle öne çıkan modemle, evlerde internet bağlantısı çok daha yüksek hızlara çıkarken gecikme süreleri de minimuma iniyor. Aynı anda çok daha fazla cihaz, internete 5G hızında bağlanabiliyor. Kullanıcılarımız 5G sayesinde yüksek veri yükleme ve indirme hızlarına ulaşabiliyor. Çevrim içi oyunlardan yüksek çözünürlüklü içeriklere, uzaktan eğitimden akıllı ev çözümlerine kadar pek çok alanda 5G deneyimini özgürce yaşayabiliyorlar.'