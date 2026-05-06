Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri tamamlandı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk başkanlığında yapılan KÖYDES üye seçimi Halk Eğitim Merkezi'nde salonunda yapılırken, seçimlere CHP'den İl Genel Meclisi Üyeleri Nurcan Özçakır ile Naci Öney ile AK Parti'den Kamil Poyraz aday olarak katıldı. Yapılan oylama Naci Öney 31 oy, Nurcan Özçakır 26 oy, Kamil Poyraz ise 21 oy aldı. İkili 1 yıl boyunca KÖYDES birlik üyeliğinde görev yapmaya hak kazandılar.

Öte yandan muhtarlar arasından Çamyayla Köyü Muhtarı Engin Gülnihal ile Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya 1 yıl boyunca KÖYDES birlik üyeliğinde görev yapmaya hak kazandılar.