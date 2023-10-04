Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki çöp toplama kamyonun çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 41 BB 372 plakalı çöp toplama kamyonu Sevinç Uluğ’a (79) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Uluğ’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.