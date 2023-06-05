Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Menteşe Katı Atık tesisinin kapılarını öğrencilere açtı. Öğrencilere çöplerin geri dönüşümü ve elektrik üretimi hakkında bilgi verildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla’da çevreye yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Menteşe ilçesinde faaliyette olan ve 4 ilçeye hizmet veren Katı Atık Düzenli Depolama tesisinin kapılarını öğrencilere açtı.

Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’niTürdü 100. Yıl ilkokulundan 80 öğrenci ziyaret etti ve öğrencilerle “Çöpün Serüveni” konulu teknik gezi yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi öğrencilere yaşadıkları şehirdeki çöplerin nasıl geri dönüştürüldüğünü, çöpten nasıl elektrik üretildiğini anlatan Çöpün Serüveni konulu teknik gezi düzenledi. Geziye katılan 80 öğrenciye Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ndeki evsel atıkların nihai olarak bertaraf edildiği lotları, kompost Tesisi, 2,4 MW kurulu güçle elektrik üretimi yapan Biyokütle Enerji Tesisi, kaynağında ayrıştırılamayan ve çöpe karışan geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırıldığı Mekanik Ön Ayrıştırma Tesisi, Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisi yerinde anlatıldı.

Türkiye’nin Antalya ile birlikte en fazla Katı Atık Tesisine sahip şehri olan ve bünyesinde bulunan tesisleri modern bir hale getirerek 5 tesisten elektrik üretmeye ve belediye bütçesine önemli bir tasarruf sağlamaya devam ediyor.