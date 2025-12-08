Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren motosikletlilere taviz vermiyor.

Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde seyir halinde kontrollerde bulunan Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, egzozdan gürültü çıkaran bir otomobili durdurdu. Trafik polisinin yaptığı kontrollerde otomobilde abartı egzozlu olduğunu tespit etti.

Trafik Büro ekibi tarafından kurallara aykırı olduğunu belirlediği abart egzozlu otomobilin sürücüsüne toplam 9 bin 267 lira para cezası kesildi.