Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları yarışması Çorlu’da ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımı ile Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Toplamda 5 gün süren karşılaşmaların ardından tamamlanan yarışmalara tüm kategorilerde toplam 30 okuldan, 420 öğrenci katıldı.

Yarışmalar ilkokullarda mangala, pentago, küre, qbitz ve eqolibrio dallarında; ortaokullarda ise mangala, pentago, küre, kulami ve reversi dallarında yapıldı. Tüm kategorilerde yarışmaların tamamlanmasıyla ise ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Şube Müdürü Mustafa Doğan ve okul yöneticileri takdim etti.

İlkokullarda ilk dörde giren öğrenciler, ortaokullarda ise ilk üçe giren öğrenciler Tekirdağ genelinde yapılacak il yarışmalarında Çorlu’yu temsil etme hakkı elde etti.