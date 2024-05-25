Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Ergene yolu üzeri (Salih Omurtak Caddesi) Deri Sanayi köprüsü yakınlarında, seyir halindeki 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlarda 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Ergene - Çorlu yolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Polis ekiplerinin yolu açmasının ardından trafik normal akışına döndü.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha