Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılan ve aktif futbolculuk kariyerini yarın noktalayacak olan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci’ye sarı-lacivertliler veda etti.

İstanbulspor ile oynanacak maç için Can Bartu Tesisleri’nde yapılan son antrenman öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ve oyuncularla bir araya gelen Bonucci’ye, tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe forması hediye edildi. Takım adına teşekkür konuşması yapan kaptan Mert Hakan Yandaş, “Lider bir adamın nasıl olması gerektiğini ben şahsım adına onda çok kez gördüm. Saha içi ve saha dışında her zaman takımın yanında olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Bizler ve Fenerbahçe taraftarları; o burada bizimle olduğu için çok şanslı, tekrar her şey için teşekkürler” dedi.

"Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti"

37 yaşında futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Leonardo Bonucci de, “Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.