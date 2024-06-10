Ziyarette bir açıklama yapan Uğur Diricanlı, "Başkanımızın başarılı çalışmalarına şahit oluyoruz. Yeni belediye binasını gezdik; gerek yöneticiler gerekse şahsım, modern bir belediye binasıyla karşılaştık ve çok etkilendik. İnegöl'de, mütevazılığı ve efendiliğiyle takdir kazanan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a bu nazik karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise yaptığı açıklamada, "İnegöl'de Çorumlular bizim değerimizdir. Gerek iş dünyasında gerek sosyal projelerde birlik ve beraberlik tutumlarını hiçbir zaman bırakmıyorlar. Biz de belediye olarak, her zaman kapımızı İnegöl'e hizmet edenlere sonuna kadar açık tutuyoruz" ifadelerini kullandı.