Yangın, Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde bulunan tek katlı yazlık evde meydana geldi. Elektrik kontağından başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri gören çevre sakinleri, yangına arazi tankerleriyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken, ahşap yapısı nedeniyle ev tamamen kullanılamaz hale geldi.



Mahalle sakinleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Trilye ve yakındaki köylere hizmet vermesi için itfaiye grubu kurmasını isteyerek, "Tirilye gibi tarihi bir mahallede evlerin çoğu eski yapıda. Herhangi bir yangında bu gün olduğu gibi Mudanya'dan gelecek olan itfaiyenin yetişmesi mümkün olmuyor. Mahalle halkı olarak çevredeki mahallelerin de Mudanya'ya uzaklığı göz önüne alınırsa Tirilye'de bir itfaiye grubunun oluşturulması elzem hale gelmiştir" dediler.