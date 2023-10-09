Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılamanın önemine değinen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ket Alkan, yüksek riskli gruptakiler COVID-19 aşısı yaptırabilir.BURSA (İGFA) - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ket Alkan, güncel varyantlar ve aşılama konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Eylül 2023 verilerine göre COVID-19 enfeksiyonu dolayısıyla dünyada 770 milyon 700 bin kesinleşmiş olgu ve buna bağlı olarak yaklaşık 7 milyon ölüm meydana geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Alkan, “Pandemi sürecinde etkili ve güvenli aşı yaklaşık 14 milyar doz uygulanmış, ağır COVID-19’u ve ölümleri önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olmuş, böylece 20 milyondan fazla insanın hayatı kurtulmuştur. DSÖ Covid-19 aşı içeriği izleme komitesi; hastalığın seyri, sıklığı, dağılımı, dolaşımdaki varyantların durumu ve kullanımdaki aşıların etkinliği gibi konuları değerlendirerek yeni Covid-19 aşısı önermiştir. Hedeflenen, Covid-19 varyantlarına bağlı hastane yatış ve ölümlerini azaltmaktır” diye konuştu.

“KUZEY AMERİKA VE AVRUPA’DA HASTANEYE YATIŞ ARTTI”

Son koronavirüs varyantı olan Eris varyantına bağlı olarak, Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde Ağustos ve Eylül ayında hastane yatışı ile ölümlerde ciddi artışlar gözlemlendiğini söyleyen Uzm. Dr. Alkan, bu artışlar genellikle risk grubundaki kişileri etkilediğinin altını çizdi.

“Ağır hastalık gelişme riski taşıyan kişileri korumanın en etkili yolunun aşılar olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Alkan, “Yüksek gelirli veya aşı üretme kapasitesi olan ülkeler, yeni varyanta etkili mRNA aşılarını geliştirerek veya temin ederek Eylül 2023 itibariyle riskli grupları aşılamaya başlamıştır. Riskli kişilerle yaşayanlar maske ve mesafeye dikkat etmelidir" dedi.

Risk altında yer alan bireylere değinen Uzm. Dr. Alkan, “Yeni COVID-19 aşısıyla hatırlatma dozu, yüksek öncelikli gruplar arasında kabul edilen 50 yaş üstü kişiler, ağır hastalıkları (diyabet, kalp hastalıkları, ciddi obezite vb.) olan genç erişkinler, bağışıklığı baskılanmışlar (HIV’le yaşayan bireyler, solid organ veya kemik iliği alıcıları vb.), gebeler, bakım hastaları ve bu gruplara bakım verenler ile sağlık çalışanları için önerilmektedir. Bu riskli kişiler ile bu kişilerle aynı evde yaşayanlar, solunum enfeksiyonlarının artış gösterdiği bu günlerde özellikle kapalı alanlarda maske, mesafe, temizlik ve havalandırma önlemlerine mutlaka uymalıdır” diye konuştu.