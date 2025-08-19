Son bir yılda 3 kez eşik değerin üzerine çıkabilen Hazır Beton Endeksi, Temmuz'da güçlü bir sıçrama kaydetti. Faaliyet Endeksi hem geçen yılın aynı ayına göre yükselirken, Temmuz ayında da endeks değeri olarak en yüksek değere sahip olan endeks oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2025 Temmuz Ayı Raporu’nu açıkladı.

İnşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koyan rapor, inşaat sektörünün büyüme hızını da ortaya koydu.

Hazır Beton Endeksi 2025 Temmuz Ayı Raporu’na göre, son bir yılda 3 kez eşik değerin üzerine çıkabilmiş olan Faaliyet Endeksi, geride bıraktığımız temmuz ayında bu kez ciddi bir sıçrama gösterdi. Beklenti ve Güven Endeksleri ile kıyaslandığında Faaliyet Endeksi açık ara öndedir. Beklenti Endeksi de yükselerek pozitif tarafa geçmiş olup, eşik değere yakın bir seviyede kalırken, Güven Endeksi’nde ise hareket yukarı yönlü olsa da, diğerlerinden farklı olarak hâlen eşik değerin oldukça altında kaldı.

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Son bir yılda üç kez eşik değerin üzerine çıkabilen Faaliyet Endeksi, temmuzda ciddi bir sıçrama göstermiştir. Birleşik Beton Endeksi de diğer endekslerdeki artışla birlikte yükselerek son bir yıldır ilk kez eşik değerin üzerine çıkmıştır. Faaliyet Endeksi hem geçen yılın aynı ayına göre yükselmiş hem de temmuz ayında endeks değeri olarak en yüksek değere sahip olan endeks olmuştur.” dedi.

Bu arada ekonomik gelişmeleri değerlendiren THBB Başkanı Yavuz Işık, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 arttığını kaydetti. En yakından takip eden ulaştırma ve depolama sektöründe artış oranının yüzde 5,7’de kaldığını ifade eden Işık, "Yakın dönemde inşaat sektörünün istihdam artış oranlarına baktığımızda artış hızının yüzde 15’lere yaklaştığı görülmektedir. Sektördeki istihdamın 2 milyon rakamını aşması ve bunun sürdürülebilir şekilde devam etmesi, piyasalarda ciddi bir daralmanın yaşandığı bu dönemde önem taşımaktadır" diye konuştu.