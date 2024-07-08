AstraZeneca, dünya genelinde 150'den fazla ülkede yaygın olarak kullanılan Covishield adlı COVID-19 aşısının nadir görülen yan etkilerinin olabileceğini yıllar sonra itiraf etti. Şirket, bu aşının kan pıhtılaşması ve düşük trombosit sayısı gibi ciddi yan etkilere yol açabileceğini kabul etti. Covishield, AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin iş birliğiyle geliştirildi ve Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretildi. Pandemi sürecinde yapılan bazı araştırmalar, aşının yeni koronavirüse karşı %60 ila %80 oranında etkili olduğunu gösterirken, bazı raporlar aşının ölümcül olabilecek kan pıhtılaşmasına neden olabileceğini ortaya koydu. İngiltere'de açılan bir toplu dava kapsamında, aşının ölümlere ve ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı iddia edilerek yaklaşık 50 mağdur için 100 milyon sterline kadar tazminat talep ediliyor. Davacılardan biri, aşının kendisinde kalıcı beyin hasarına neden olduğunu iddia ediyor.

Yıllar Sonra Gelen İtiraf

AstraZeneca bu iddialara karşı çıkarken, mahkemeye sunduğu belgede, aşının "çok nadir durumlarda TTS'ye" (insanlarda kan pıhtılaşması ve düşük kan trombosit sayısı ile karakterize edilen Trombositopeni Sendromu ile Tromboza) neden olabileceğini kabul etti.

The Telegraph'ın haberine göre, şirket şubat ayında sunduğu belgelerde, "AZ aşısının çok nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceği kabul edilmektedir. Nedensel mekanizma bilinmemektedir. Ayrıca TTS, herhangi bir aşının yokluğunda da meydana gelebilir. Her bir vakada nedensellik, uzman kanıtına bağlı bir konu olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Tazminat Yolu Gözüktü

AstraZeneca, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada "TTS sorununun, jenerik düzeyde aşıdan kaynaklandığını kabul etmiyoruz" demişti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü de (WHO), AstraZeneca aşısının insan sağlığını tehdit eden yan etkilere sahip olduğunu doğruladı.

AstraZeneca'nın mahkemeye sunduğu belgelerde yaptığı itiraf, firmanın tazminat ödemesine yol açabilir. Mağdurlar ve yakınları 100 milyon sterlin değerinde tazminat talep ediyor.