Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolü kaybedilen otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen araçtaki çift ve 5 aylık bebek yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi eski İstanbul yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 ARB 669 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Araç ters dönerken kazada otomobil sürücü Y.K., eşi N.K. ve 5 aylık bebek K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.