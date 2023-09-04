Cübbeli Ahmet, İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı. Cübbeli, "Başkan Putin eşcinselliği yasaklıyor. Bu bize özgürlük oluyor" dedi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet adıyla bilinen, İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet, bir kez daha "bela" diyerek İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı.

Cübbeli şunları söyledi: "Bu lanetler ancak iki türlü durur; bir hükümetin caydırıcı cezalar tertip ederek haramları engellemeleri. Hiç böyle bir ufuk görünmüyor. Allahtan İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiler. Çünkü o sözleşme engellemeyi bırak yol açıyordu. Bir beladan kurtuldu. Bir beladan kurtulmak yetmiyor ki ama. Putin eşcinselliği yasaklıyor, bize özgürlük oluyor. Sonra 'Müslümanız' diyorlar."