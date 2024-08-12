Mersin'e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan özel uçak “TC-CAN”, yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı’na ilk inişi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak, İstanbul’dan havalanmasının ardından saat 15.32’de Çukurova Uluslararası Havalimanı’na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın inişi sırasında kokpite geçti,pilotlardan bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçağın, havalimanına ilk inen uçak olması dolayısıyla havacılıkta gelenek olan su püskürtme seremonisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı uçaktan inişinde apronda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Önceki AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı, Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Mersin, Adana ve Osmaniye Milletvekilleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Mersin, Adana ve Tarsus Üniversitelerinin Rektörleri, DHMİ ve Karayolları Genel Müdürleri ile diğer yetkililer karşıladı.