Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar Buluşması” programında kadınlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kurum “Biz Bayrampaşa’da millet bahçesini yaparken hemen bir masa etrafında toplanıp ilçenin ihtiyaçlarına göre o masada karar verdik. Verdiğimiz o kararda sadece arsa değeri milyarları bulan bir yeri Bayrampaşa halkına armağan ettik. Bayrampaşa’nın gençleri ve çocukları geleceğe güvenle baksın istiyoruz. Bütün Bayrampaşalıların yürüme mesafesinde ulaşabileceği Millet Bahçesi’ni Bayrampaşa’mıza armağan ettik” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Girişimci Kadınlar Buluşması” programında kadınlarla bir araya geldi. Murat Kurum’u Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Bayrampaşa İlçe Ersin Saçlı, AK Parti Bayrampaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Sezer, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar ve beraberindeki heyet karşıladı. Program protokol konuşmalarıyla başladı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonunda ise Murat Kurum protokol ile sahneye çıkarak salondakileri selamladı. Öte yandan Kurum’a Başkan Aydıner ve Başkan Adayı Kovaç Bayraktar’dan çini vazo hediye edildi.

“Bir kadına doğru ayakkabıyı verin, gider o tek ayakkabıyla bütün dünyayı yürür ve fetheder!”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, “Projelerimizi açıklarken bu vizyon bir gençlik hareketi olacak, kadın hareketi olacak dedik. Tüm ilçelerimizde kadınlarımızın heyecanını ve motivasyonunu görüyoruz. Size güveniyoruz. Bu güven nereden geliyor? Bunu bir ifadeyle anlatmak istiyorum; “Bir kadına doğru ayakkabıyı verin, gider o tek ayakkabıyla bütün dünyayı yürür ve fetheder!” İşte biz de İstanbul’un bu cesur kadınları, artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar, yeni dönemin aktörleri olacaklar diyoruz. Sizler hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında hemen yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza “Size İBB’den 100 bin lira, işini geliştir diyeceğiz! Gözün arkada kalmasın Murat kardeşin, büyükşehir yanında” diyeceğiz. İşini kuracak hanımefendiler vereceğimiz sermaye ve İSMEK’te ki eğitimlerle kendi işini kurabilecek” dedi.

“Trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım adımlarıyla süratle çözeceğiz”

Emekli kadınlara destekleri ve İstanbul trafiğinden bahseden Murat Kurum, “Biz başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, tüm emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız. Gerçek belediyecilik yapacağız. Bunun için de ihtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2.500 TL destek ödemesi yapacağız. Bugün İstanbul’da çalışan her bir kadınımız, sizce yılda kaç saatini trafikte kaybediyor? Ben cevap vereyim. Tam 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi her bir kardeşinizin ömründen tam 3 buçuk yıl çalıyor. Trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım adımlarıyla süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Bundan sonra tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz. İstanbul’un keyfini doya doya çıkaracaksınız” şeklinde konuştu.

“Bütün Bayrampaşalıların yürüme mesafesinde ulaşabileceği Millet Bahçesi’ni Bayrampaşa’mıza armağan ettik”

İstanbul’daki riskli yapılardan bahseden Kurum Bayrampaşa için yapılanlar hakkında da şöyle konuştu: “İstanbul’un en büyük sorunlarından biri de bir deprem kenti olmasıdır. Burada Atila başkanımla el ele verip yapılması gereken çok önemli çalışmalar yürüttük. Bayrampaşa adına önemli kararlar aldık. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza Afetlere Dirençli bir İstanbul vaad ediyoruz. Bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz 1,5 milyon risk altındaki evde, korku içinde yaşıyor. 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Biz Bayrampaşa’da millet bahçesini yaparken hemen masa bir etrafında toplanıp ilçenin ihtiyaçlarına göre o masada karar verdik. Verdiğimiz o kararda sadece arsa değeri milyarları bulan bir yeri Bayrampaşa halkına armağan ettik. Bayrampaşa’nın gençleri ve çocukları geleceğe güvenle baksın istiyoruz. Bütün Bayrampaşalıların yürüme mesafesinde ulaşabileceği Millet Bahçesi’ni Bayrampaşa’mıza armağan ettik. Şimdi bu Millet Bahçeleri’ni mahalle ölçeğine indiriyoruz. O parkta hanımlar kıraathanesinde hanımlar bir araya gelip sohbet edecek. Bu alanlar aynı zamanda depremde toplanma alanı vazifesi görecek. İstanbul’un en riskli yerlerinden seferberlik anlayışıyla başlayarak, her ilçede her mahallede deprem dönüşümünü önceliklendireceğiz. Oralarda milletimizin huzurlu olacağı tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz. İşte sizler biz bu evleri yapacak parayı nereden bulacağız? diyorsunuz. Orada da biz yanınızda olacağız. Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için yarısı büyükşehirden diyeceğiz ve sizlere 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi desteği, 100 bin lira da taşınma ve kira yardımıyla birlikte toplamda 1 buçuk milyon liralık destek sağlamış olacağız. Yapacağımız konutları 18 ayda da sizlere teslim edeceğiz. Sonra da evlerinize çaya, sohbete gelip sevinçlerinize ortak olacağız”

“Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız”

Sokak köpeği sorunlarına da değinen Kurum, “Biz İstanbul’umuzda kadınlarımız ne istiyor ona bakıyoruz. Bayrampaşalı annelerimizin endişesine odaklanıyoruz. Bu endişelerden biri de başıboş gezen yüzbinlerce sokak hayvanıdır. Annelerimiz korku içindedir, çocuklarımız her an tehdit altındadır. Biz göreve gelir gelmez 39 ilçemize hizmet verecek tesislerimizi kuracağız. Bakıma, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlarımızın ön bakımlarını buralarda yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına kuracağımız iki büyük hayvan yaşam alanında, hayvanlarımıza bakacağız. Buralarda kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız ve bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini de belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hep birlikte, İstanbul’umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını gidereceğiz. Belediye otobüsünden inen hanım kardeşim huzur içerisinde evine gitsin istiyoruz. Gecenin 2’sinde de inse o güvenliği biz tesis edeceğiz. Gerekirse benim İETT şoförüm hanımefendiyi evine kapısının önüne bırakacak” ifadelerine yer verdi.

“İstanbul’un kadınlarına, çocuklarına ve geleceğine odaklanacağız”

Okullardaki güvenliğin sağlanması ve Aile Kart ile 0-6 yaş cıcuğu olan anne babaların ücretsiz seyahat hakkı konusu ile ilgili konuşan Kurum “Çocuğunuzun okuldaki güvenliği ve sağlığı bizim için çok değerlidir. Bunun için de okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini karşılayacağız. İstisnasız tüm okullarımızda güvenlik ve temizliği en üst seviyeye biz getireceğiz. Size 3 müjdemiz daha var. Çocukların İstanbul’unda okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Bizim vereceğimiz beslenme desteği bardağın yarısı kadar süt olmayacak. Sizin gözünüzün arkada kalmayacağı bir anlayışı tesis edeceğiz. İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile Kart’la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceğiz. Artık hem yaşı 0-6’ya çıkaracağız, hem de babalara da çocuklarıyla birlikte ücretsiz seyahat etme hakkını tanıyoruz. Bu anlayışla biz hep sokakta olacağız. Milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede bulmak istiyorsa biz orada olacağız. İstanbul’un kadınlarına, çocuklarına ve geleceğine odaklanacağız” dedi.