Saat 15.00’te başlayan ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye’nin terörden arındırılmış bir geleceğe ulaşma hedefi doğrultusunda atılan adımlar masaya yatırıldı.

Kritik toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Bu üst düzey isimlerin yer aldığı görüşmede, çözüm süreci perspektifinde atılabilecek olası adımlar ve siyasi diyaloğun geleceği ele alındı.

DEM Parti, görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İmralı Heyetimizde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetimiz, mevcut sürecin geldiği aşamayı ve bundan sonra atılması gereken adımlara dair görüş ve önerilerini paylaştı. Görüşmede, karşılıklı iradenin sürecin devamı yönünde sürdüğü vurgulandı.”

Görüşme öncesinde DEM Parti cephesinden “Bu buluşma tarihi bir nitelik taşıyacak” açıklaması yapılmıştı.