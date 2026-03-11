Emekli olduktan sonra çalışmayı sürdüren milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli aylığının kesilmemesi için işverenin işe giriş bildirgesinde doğru seçeneği işaretlemesi gerektiğini belirtti. Aksi halde emekli maaşının kesilebileceğine dikkat çekildi.

Kritik detay: SGDP seçeneği

İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısına göre, emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam etmek isteyenler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sistemi uygulanıyor. 2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olanlar, SGDP kapsamında çalışmaları halinde emekli maaşlarını almaya devam edebiliyor.

Ancak burada en önemli nokta, işverenin SGK’ya yaptığı bildirimin doğru şekilde yapılması. İşe giriş bildirgesinde “SGDP” seçeneğinin işaretlenmesi gerekiyor. Bu seçeneğin işaretlenmesi halinde emekli çalışan hem emekli maaşını almaya devam edebiliyor hem de çalıştığı iş yerinden ücret alabiliyor. Eğer bu tercih yapılmaz ve normal sigortalı çalışan gibi bildirim yapılırsa emekli aylığının kesilmesi söz konusu olabilir.

Emeklilerden daha az prim kesiliyor

SGDP kapsamında çalışan emekliler, normal çalışanlara göre daha düşük prim kesintisiyle çalışıyor. Özel sektörde çalışan ve emekli olmayan kişilerden işsizlik sigortası ile SGK primi kapsamında yaklaşık yüzde 15 oranında kesinti yapılırken, emekli olarak çalışanlardan alınan SGDP primi ise bunun yaklaşık yarısı seviyesinde oluyor.

Örneğin brüt 60 bin TL maaşla işe başlayan bir emeklinin maaşından yaklaşık 4 bin 500 TL SGDP primi kesiliyor. Aynı kişi emekli olmasaydı kesinti yaklaşık 9 bin TL olacaktı. SGDP’li çalışmada işveren de çalışan için ayrıca yüzde 24,75 oranında prim ödemekle yükümlü oluyor. Bu sistemde çalışan emekliler, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda SGK’nın sunduğu yardımlardan da yararlanabiliyor.

Kamuda çalışan emekliler için farklı kural

Kamu sektöründe çalışmak isteyen emekliler için ise farklı bir uygulama bulunuyor. Genel bütçeli kurumlar, belediyeler, KİT’ler veya sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlarda görev alan emeklilerin emekli aylıkları kesiliyor. Bu kişiler aynı anda hem emekli aylığını hem de kamu maaşını alamıyor. Kamuya başlayan emekliler tüm sigorta kollarına dahil ediliyor ve SGDP uygulamasından yararlanamıyor.

Uzmanlara göre emekli olduktan sonra yeniden çalışmayı planlayanların, özellikle özel sektörde işe giriş bildirgesinde SGDP seçeneğinin işaretlenip işaretlenmediğini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Aksi halde emekli aylığının kesilmesi gibi beklenmedik bir durumla karşılaşılabiliyor.