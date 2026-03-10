Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır, APP plaka cezaları nedeniyle vatandaşların plaka değiştirmek için yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Çakır, APP plakanın kaçak plaka anlamına geldiğini belirterek, şoförler odalarında basılan mühürlü plakaların bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çakır, "APP plaka demek kaçak plaka demektir. Şoförler odalarında basılan, mühürü ve yeni sistemde karekodu bulunan plakalar kesinlikle APP plaka değildir. Bu plakalarla trafikte ya da emniyet kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmaz" dedi.

Son günlerde basında yer alan haberler nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu dile getiren Çakır, plakada mühür ve karekod bulunması halinde sürücülerin plaka değiştirmesine gerek olmadığını ifade etti. Türkiye genelinde çok sayıda şoförler odasının plaka basım yetkisine sahip olduğunu hatırlatan Çakır, her odada kullanılan kalıpların ustalardan kaynaklı küçük farklılıklar gösterebileceğini ancak bunun bir sorun oluşturmayacağını belirtti.

Plaka basımının yalnızca Bursa merkezde yapıldığı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını söyleyen Çakır, "Bursa merkezde Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerini biz temsil ediyoruz. Ancak Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Yenişehir ve İznik'te de şoförler odaları ve plaka basım yerleri var. Tüm odalarda basılan plakalar aynı standartları taşır" diye konuştu.

Plakada mühür veya karekodu etkileyen bir deformasyon olması halinde ceza uygulanabileceğini ifade eden Çakır, bu durumda yazılabilecek cezanın 140 bin lira değil yaklaşık 4 bin lira civarında olabileceğini söyledi.

Plakaların standartlarının Türkiye genelinde federasyon tarafından belirlendiğini belirten Çakır, kullanılan plaka sacı ve boyasının da federasyon tarafından gönderildiğini kaydetti. Çakır, "Şoförler odalarında basılan plakaların sahte olma ihtimali yok. Plakaların üzerinde hologramlar, çizgiler ve Türk bayrağı gibi güvenlik unsurları bulunur" dedi.

Bazı sürücülerin plakadaki mavi "TR" bölümünü kırmızıya çevirdiğini ifade eden Çakır, bunun yanlış bir uygulama olduğunu söyledi. Çakır, "Plakanın orijinalinde ‘TR' kısmı mavidir. Bazı gençler görüntü için kırmızı yapıştırma kullanıyor. Bu doğru bir uygulama değil" ifadelerini kullandı.

Plaka değişimi için oluşan yoğunluğun gereksiz olduğunu dile getiren Çakır, vatandaşların acele etmemesi gerektiğini belirtti. Çakır ayrıca plaka kontrollerinin araç muayenesi sırasında TÜVTÜRK tarafından yapılmasının daha doğru olacağını düşündüklerini ifade etti.

Türkiye genelinde birçok ilde benzer yoğunlukların yaşandığını belirten Çakır, "Şu anda bir bilgi kirliliği var. 140 bin lira gibi yüksek bir ceza konuşulunca vatandaşlar panik yaptı. Ancak şoförler odalarında basılan, mühürlü ve standart plakalarla ilgili ceza söz konusu değil" dedi.