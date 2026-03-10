ABD, İran ve İsrail arasında yaşanan savaş, piyasalara da büyük bir darbe vurdu. Savaşın başlamasının ardından brent petrolde sert yükselişler yaşanırken, altın ve gümüşte ise gerileme oldu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı bir açıklama ile piyasada rüzgar tersine döndü.

TRUMP: BENCE SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Trump, İran'a karşı yürütülen savaşın yakında sona erebileceğinin sinyalini verdi. Trump, "Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı, neredeyse bitti sayılır. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri de yok" dedi.

PETROL GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın “savaş büyük ölçüde tamamlandı” açıklamasının ardından petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı, altın ise yükselişe geçti. Dün 120 dolara kadar çıkarak son 4 yılın zirvesini gören Brent petrol, kısa sürede 80 dolar seviyelerine kadar geriledi ve ardından 90 dolar civarında dengelendi.

ONS ALTINDA 100 DOLARLIK YÜKSELİŞ

Petrol düşerken, güvenli liman olarak bilinen altın ise yükseldi. Ons altın savaşın başlamasıyla 5.400 dolar seviyelerinden 5.000 dolara kadar gerilemişti. Ons altın daha sonra 5 bin 80 dolar seviyelerinde dengelenmişti. Trump'ın açıklamasıyla birlikte 100 dolar yükselen ons altın 5.183 dolar seviyelerine çıktı.

KAPALIÇARŞI'DA MAKAS AZALDI

Altının gram fiyatı spot piyasada 7.339 liradan işlem görüyor. Gram altın Kapalıçarşı'da ise 7.461 liradan satılıyor. Piyasadaki oynaklığın kırılmasıyla spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas farkı da 122 liraya kadar geriledi. Savaşın ilk günlerinde piyasalarda yaşanan belirsizlik nedeniyle Kapalıçarşı'da makas 600 lirayı, bankaların online işlemlerinde ise 1.000 lirayı aşmıştı.