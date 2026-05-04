Sağlık Bakanlığı, sigara kullanımını azaltmaya yönelik önlemlerini genişletirken satışa ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığına da işaret etti. Erzurum’da düzenlenen MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi’nde konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Japonya’daki uygulamaya benzer şekilde sigaranın kimlik ibrazıyla satılması seçeneğinin Türkiye’de de değerlendirildiğini açıkladı. Birinci ayrıca, sigara kullanan bir kişinin sağlık sistemine yıllık maliyetinin 1028 dolar olduğunu, tütün ürünlerine yönelik hane halkı harcamasının ise yılda yaklaşık 15 milyar liraya ulaştığını ifade etti.

KİMLİKLİ DÖNEM İÇİN SİNYALİ VERDİ

Birinci, sigaraya sebepli yangın hasarının 4 milyar lira olduğunun belirlendiğini bildirdi. Birinci, sigara kaynaklı sağlık harcamasının ise 5 milyar dolar olduğunu vurguladı. Birinci, "Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” dedi.

12 YAŞ ALTINA DÜŞTÜ

Bakanlık olarak alarm seviyesinde bir tabloyla yüz yüze olduklarını ifade eden Birinci, 37 Avrupa ülkesinde yapılan ankette 15-16 yaşındaki öğrencilerin yüzde 55’inin sigaraya ulaştığını, ilk deneme yaşının ise 12 yaşın altına düştüğü bilgisini verdi.

HER YIL 7 MİLYON ÖLÜM

Her yıl 7 milyon kişinin tütün yüzünden öldüğünü, 1,6 milyon kişinin ise pasif etkilendikleri için hayatlarını kaybettiğini anlatan Birinci, dünyadaki kanser türlerinin yüzde 25’inin sigaranın sorumlu olduğunu belirtti. Türkiye'de her yüz çocuktan 44’ünün sigara dumanına maruz kaldığını söyleyen Birinci, Türkiye’nin Endonezya’dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu anlattı.

“FİYATI EN UCUZ ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

En ucuz sigaranın Türkiye’de satıldığını söyleyen Birinci, şöyle konuştu:

Sigara fiyatı konusunda en ucuz ülkelerden biriyiz. Dünyada 108’inci sıradayız. Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat. Siz hangi politikayı belirlerseniz belirleyin fiyat artarsa sigara içen yüzde 2,1 azalıyor. Toplam tüketim miktarı da yaklaşık 3,8-4 oranında azalıyor.

“PLANLARIMIZDAN BİRİSİ BU”

Elektronik sigaranın zararlarına dikkat çeken Birinci “Elektronik sigaranın satışının yasak olduğu ülkeler var. Normalde bizde de yasal değil ama bulundurmayı yasak hale getirmedik. Sigara Japonya’da en büyük sorunlardan biriydi. Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” diye konuştu.