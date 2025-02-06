Aziz milletim, sevgili Adıyamanlılar kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Çelikhan'dan Besni'ye Adıyaman'ın tüm ilçelerinde köylerinde yaşayan kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Bizleri canlı bağlantıyla takip eden Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'taki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Bugün Adıyaman'dayız. Hepimizi derinden sarsan, milletimizin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci sene-i devriyesinde siz kardeşlerimizle birlikteyiz. 53 bin 737 kardeşimizin her birine yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Sizleri şehitlerimiz için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Aziz hatıralarını dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun diyor, milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum.

Bugün hem 6 Şubat depremlerin acısını kalbimizde hissediyor hem de deprem bölgesini ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük olan 11 şehirde 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Gece gündüz demeden sabırla azimle kararlılıkla çalıştık. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumlarımızı afet sahasına gönderdik. Hızla enkaza koşan ekiplerimiz, tek yürek tek bilek oldu.

O dönem 'Devlet nerede?' diyerek ucuz siyaset peşinde koşanlara 'devlet burada' diyerek cevap vermiş olduk. Deprem turistleri çekip gitti.

Sıcak ofislerinden ahkam kesenlere özet mahiyetinde bazı rakamları hatırlatmak istiyorum; Birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık.

2025 bütçemizde 584 milyar dolarlık kaynak tahsis ettik. Konutların tamamının yapımına başladık. 252 bin konut ve iş yerini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen iş yerine kavuşmayan kimseyi bırakmayacağız. Evine girmeyen kalmayacak.

Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürmesi için adeta yargı seferberliği başlattık. Yaklaşık 10 bin personel deprem şehirlerinde görevlendirildi.

Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz.

O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın ve gençlerimizin gülüşleri, ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor.