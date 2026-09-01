Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni adli yıla vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayla başladıklarını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 Adli Yılı ile birlikte başlatılan 135 Alo Adalet Hattı, bugün itibarıyla pilot uygulama kapsamında vatandaşların hizmetine sunuldu.

Hattın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde kullanılacağı belirtilirken, vatandaşların bu hat üzerinden 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabileceği ifade edildi.

Bakan Gürlek açıklamasında "Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız. Amacımız; yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmektir." dedi.