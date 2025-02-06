İnegöl’ün 2023 yılı nüfusu 299 bin 300 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı nüfusu ise bugün TÜİK tarafından açıklandı. İnegöl’ün 2024 yılı nüfusu geçen yıla oranla binde 10,1 artarak 302 bin 251 oldu. İnegöl’ün son Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre en kalabalık mahallesi 24 bin 725 kişi ile yine Kemalpaşa Mahallesi oldu. İkinci 21 bin 888 kişi ile Yeni Mahalle, üçüncü ise 19 bin 609 kişi ile Süleymaniye Mahallesi oldu.

En az nüfusa sahip mahalle ise 57 nüfus ile yine Babaoğlu Mahallesi oldu. İkinci mahalle 66 nüfus ile Kestanealanı, üçüncü ise 76 nüfusla Eskiköy Mahallesi oldu.

İŞTE MAHALLE MAHALLE NUFÜS RAKAMLARI

Akbaşlar Mah. 170

Akhisar Mah. 17432

Akıncılar Mah. 308

Alibey Mah. 827

Aşağıballık Mah. 343

Babaoğlu Mah. 57

Bahariye Mah. 138

Bahçekaya Mah. 59

Baykoca Mah. 7624

Bayramşah Mah. 99

Bilalköy Mah. 568

Boğazköy Mah. 436

Burhaniye Mah. 4351

Çavuşköy Mah. 372

Çaylıca Mah. 90

Çayyaka Mah. 508

Çeltikçi Mah. 1435

Cemiyet Mah. 216

Cerrah Mah. 5880

Çiftlikköy Mah. 219

Çitli Mah. 1121

Cuma Mah. 3355

Cumhuriyet Mah. 4892

Deydinler Mah.) 1032

Dipsizgöl Mah.) 756

Doğanyurdu Mah. 129

Dömez Mah. 142

Edebey Mah. 860

Elmaçayır Mah. 126

Ertuğrulgazi Mah. 11960

Esenköy Mah. 219

Esentepe Mah. 8100

Eski Bahçekaya Mah. 165

Eskikaracakaya Mah. 182

Eskiköy Mah. 76

Eymir Mah. 262

Fatih Mah. 10121

Fevziye Mah. 133

Fındıklı Mah. 102

Gazelli Mah. 141

Gedikpınar Mah. 107

Gülbahçe Mah. 144

Gündüzlü Mah. 670

Güneykestane Mah. 93

Güzelyurt Mah. 151

Hacıkara Mah. 258

Halhalca Mah. 242

Hamamlı Mah. 550

Hamidiye Mah. 18570

Hamitabat Mah. 331

Hamzabey Mah. 968

Hasanpaşa Mah. 443

Hayriye Mah. 288

Hilmiye Mah. 306

Hocaköy Mah. 1087

Huzur Mah. 11381

İclaliye Mah. 91

İhsaniye Mah. 219

İsaören Mah. 1216

Karagölet Mah. 151

Karahasanlar Mah. 99

Karakadı Mah. 110

Karalar Mah. 1884

Kayapınar Mah. 355

Kemalpaşa Mah. 24725

Kestanealanı Mah. 66

Kınık Mah. 124

Kıran Mah. 333

Kocakonak Mah. 93

Konurlar Mah. 270

Kozluca Mah. 357

Küçükyenice Mah. 873

Kulaca Mah. 856

Kurşunlu Mah. 4003

Lütfiye Mah. 139

Madenköy Mah. 761

Mahmudiye Mah. 15844

Mesudiye Mah. 17256

Mezit Mah. 424

Muratbey Mah. 155

Olukman Mah. 113

Orhaniye Mah. 8948

Ortaköy Mah. 798

Osmaniyeköy Mah. 120

Osmaniye Mah. 4363

Özlüce Mah. 118

Paşaören Mah. 199

Rüştiye Mah. 86

Saadet Mah. 123

Sarıpınar Mah. 401

Şehitler Mah. 491

Sinanbey Mah. 5337

Şipali Mah. 637

Soğukdere Mah. 100

Süle Mah. 256

Süleymaniye Mah 19609

Sulhiye Mah. 256

Sultaniye Mah. 152

Sülüklügöl Mah. 138

Sungurpaşa Mah. 342

Süpürtü Mah. 315

Tahtaköprü Mah. 1230

Tekkeköy Mah. 252

Tokuş Mah. 91

Tüfekçikonak Mah. 189

Turgutalpköy Mah. 327

Turgutalp Mah. 10381

Tuzla Mah. 156

Yeniceköy Mah. 16239

Yenice Mah. 6174

Yeniköy Mah. 121

Yeni Mah. 21888

Yeniyörük Mah. 192

Yiğit Mah. 164

Yukarıballık Mah. 130

Yunusemre Mah. 10815