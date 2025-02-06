İnegöl’ün 2023 yılı nüfusu 299 bin 300 olarak açıklanmıştı. 2024 yılı nüfusu ise bugün TÜİK tarafından açıklandı. İnegöl’ün 2024 yılı nüfusu geçen yıla oranla binde 10,1 artarak 302 bin 251 oldu. İnegöl’ün son Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre en kalabalık mahallesi 24 bin 725 kişi ile yine Kemalpaşa Mahallesi oldu. İkinci 21 bin 888 kişi ile Yeni Mahalle, üçüncü ise 19 bin 609 kişi ile Süleymaniye Mahallesi oldu.
En az nüfusa sahip mahalle ise 57 nüfus ile yine Babaoğlu Mahallesi oldu. İkinci mahalle 66 nüfus ile Kestanealanı, üçüncü ise 76 nüfusla Eskiköy Mahallesi oldu.
İŞTE MAHALLE MAHALLE NUFÜS RAKAMLARI
- Akbaşlar Mah. 170
- Akhisar Mah. 17432
- Akıncılar Mah. 308
- Alibey Mah. 827
- Aşağıballık Mah. 343
- Babaoğlu Mah. 57
- Bahariye Mah. 138
- Bahçekaya Mah. 59
- Baykoca Mah. 7624
- Bayramşah Mah. 99
- Bilalköy Mah. 568
- Boğazköy Mah. 436
- Burhaniye Mah. 4351
- Çavuşköy Mah. 372
- Çaylıca Mah. 90
- Çayyaka Mah. 508
- Çeltikçi Mah. 1435
- Cemiyet Mah. 216
- Cerrah Mah. 5880
- Çiftlikköy Mah. 219
- Çitli Mah. 1121
- Cuma Mah. 3355
- Cumhuriyet Mah. 4892
- Deydinler Mah.) 1032
- Dipsizgöl Mah.) 756
- Doğanyurdu Mah. 129
- Dömez Mah. 142
- Edebey Mah. 860
- Elmaçayır Mah. 126
- Ertuğrulgazi Mah. 11960
- Esenköy Mah. 219
- Esentepe Mah. 8100
- Eski Bahçekaya Mah. 165
- Eskikaracakaya Mah. 182
- Eskiköy Mah. 76
- Eymir Mah. 262
- Fatih Mah. 10121
- Fevziye Mah. 133
- Fındıklı Mah. 102
- Gazelli Mah. 141
- Gedikpınar Mah. 107
- Gülbahçe Mah. 144
- Gündüzlü Mah. 670
- Güneykestane Mah. 93
- Güzelyurt Mah. 151
- Hacıkara Mah. 258
- Halhalca Mah. 242
- Hamamlı Mah. 550
- Hamidiye Mah. 18570
- Hamitabat Mah. 331
- Hamzabey Mah. 968
- Hasanpaşa Mah. 443
- Hayriye Mah. 288
- Hilmiye Mah. 306
- Hocaköy Mah. 1087
- Huzur Mah. 11381
- İclaliye Mah. 91
- İhsaniye Mah. 219
- İsaören Mah. 1216
- Karagölet Mah. 151
- Karahasanlar Mah. 99
- Karakadı Mah. 110
- Karalar Mah. 1884
- Kayapınar Mah. 355
- Kemalpaşa Mah. 24725
- Kestanealanı Mah. 66
- Kınık Mah. 124
- Kıran Mah. 333
- Kocakonak Mah. 93
- Konurlar Mah. 270
- Kozluca Mah. 357
- Küçükyenice Mah. 873
- Kulaca Mah. 856
- Kurşunlu Mah. 4003
- Lütfiye Mah. 139
- Madenköy Mah. 761
- Mahmudiye Mah. 15844
- Mesudiye Mah. 17256
- Mezit Mah. 424
- Muratbey Mah. 155
- Olukman Mah. 113
- Orhaniye Mah. 8948
- Ortaköy Mah. 798
- Osmaniyeköy Mah. 120
- Osmaniye Mah. 4363
- Özlüce Mah. 118
- Paşaören Mah. 199
- Rüştiye Mah. 86
- Saadet Mah. 123
- Sarıpınar Mah. 401
- Şehitler Mah. 491
- Sinanbey Mah. 5337
- Şipali Mah. 637
- Soğukdere Mah. 100
- Süle Mah. 256
- Süleymaniye Mah 19609
- Sulhiye Mah. 256
- Sultaniye Mah. 152
- Sülüklügöl Mah. 138
- Sungurpaşa Mah. 342
- Süpürtü Mah. 315
- Tahtaköprü Mah. 1230
- Tekkeköy Mah. 252
- Tokuş Mah. 91
- Tüfekçikonak Mah. 189
- Turgutalpköy Mah. 327
- Turgutalp Mah. 10381
- Tuzla Mah. 156
- Yeniceköy Mah. 16239
- Yenice Mah. 6174
- Yeniköy Mah. 121
- Yeni Mah. 21888
- Yeniyörük Mah. 192
- Yiğit Mah. 164
- Yukarıballık Mah. 130
- Yunusemre Mah. 10815
Kaynak: TÜİK