Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Çok büyük bir sistem krizi vardır"

- "Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız. Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Filistin’de, Gazze’de bunu yapıyoruz"

- "Gazze’de tam 2 yıldır dünyanın gözleri önünde utanç verici bir soykırım yaşanıyor. Sivillerin üzerine bomba yağdırıyorlar. Gazze’de açlık bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor"