Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yaklaşan seçimlerle ilgili çeşitli fikir alışverişlerinde bulunduk. İnşallah hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşen görüşmede Gazze'deki gelişmelerle ilgili ve Türkiye'nin gündemiyle ilişkili konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Yaklaşan seçimlere yönelik fikir alışverişlerine değinen Erbakan, "Bu aşamada bu kadarıyla iktifa etmeyi daha uygun buluyorum. Gerekli açıklamalar zamanı geldiğinde daha detaylı bir şekilde yapılacaktır" şeklinde konuştu.

“Seçim Konusunda Değerlendirme Yapacağız”

Gazetecilerin "Yerel seçimde Yeniden Refah Partisi'nin Ankara ve İstanbul'da belediye başkanı aday çıkarmaması ve AK Parti ile ittifak olabilir mi?" sorusuna Erbakan, "Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi, ancak bu aşamada iktifa etmek daha uygun. Teşkilatımızla yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Vakti geldiğinde daha detaylı açıklamalar yapılacaktır" yanıtını verdi. Erbakan, "Yakın zamanda bir görüşme olacak mı?" sorusuna ise "Yok" cevabını verdi.