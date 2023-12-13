Euromonitor International tarafından düzenlenen araştırmaya göre en çok ziyaret edilen şehirler listesinde Avrupa şehirleri ön sıralarda yer aldı. İstanbul’un ise bu yıl en fazla yabancı turisti ağırlayan şehir olarak öne çıktığı belirtildi.
İstanbul’dan Sonra En Çok Ziyaret Edilen 20 Avrupa Şehri!
Euromonitor International'ın 2023 raporuna göre dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu ve İstanbul, yüzde 26'lık artışla en çok yabancı turisti ağırlayan şehir olarak zirvede yer aldı. Londra ve Dubai ise İstanbul'u takip etti. İşte 2023'te turistlerin favori şehirleri sıralaması!
1. Paris
2. Dubai
3. Madrid
4. Tokyo
5. Amsterdam
6. Berlin
7. Roma
8. New York
9. Barcelona
10. Londra
11. Singapur
12. Münih
13. Milano
14. Seoul
15. Dublin
16. Osaka
17. Hong Kong
18. Viyana
19. Los Angeles
20. Lizbon