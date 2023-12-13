Euromonitor International tarafından düzenlenen araştırmaya göre en çok ziyaret edilen şehirler listesinde Avrupa şehirleri ön sıralarda yer aldı. İstanbul’un ise bu yıl en fazla yabancı turisti ağırlayan şehir olarak öne çıktığı belirtildi.

İstanbul’dan Sonra En Çok Ziyaret Edilen 20 Avrupa Şehri!

Euromonitor International'ın 2023 raporuna göre dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu ve İstanbul, yüzde 26'lık artışla en çok yabancı turisti ağırlayan şehir olarak zirvede yer aldı. Londra ve Dubai ise İstanbul'u takip etti. İşte 2023'te turistlerin favori şehirleri sıralaması!

1. Paris

2. Dubai

3. Madrid

4. Tokyo

5. Amsterdam

6. Berlin

7. Roma

8. New York

9. Barcelona

10. Londra

11. Singapur

12. Münih

13. Milano

14. Seoul

15. Dublin

16. Osaka

17. Hong Kong

18. Viyana

19. Los Angeles

20. Lizbon