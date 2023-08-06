Almanya'da yüzlerce doktor piknik etkinliğinde buluştu.

Almanya başta olmak üzere İsviçre, Avusturya ve Kanada gibi birçok ülkeye Türk Doktor akını sürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Giderlerse gitsinler” dediği Türk doktorlar, 14 Mayıs seçimlerinden sonra yeni bir rekora imza attı ve sadece 14- 31 Mayıs arasında 144 Türk doktor Almanya’ya gitti.

Türk doktorlar, bu yılki geleneksel buluşmasını Hannover kentinde gerçekleştirdi.Daha önce çeşitli kentlerde buluşan doktorlar, Hannover pikniğini sosyal medyadan, “Giderlerse, gidenler topluluğu” diye paylaştı.