Almanya'da yüzlerce doktor piknik etkinliğinde buluştu.

Almanya başta olmak üzere İsviçre, Avusturya ve Kanada gibi birçok ülkeye Türk Doktor akını sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Giderlerse gitsinler” dediği Türk doktorlar, 14 Mayıs seçimlerinden sonra yeni bir rekora imza attı ve sadece 14- 31 Mayıs arasında 144 Türk doktor Almanya’ya gitti.

Türk doktorlar, bu yılki geleneksel buluşmasını Hannover kentinde gerçekleştirdi.Daha önce çeşitli kentlerde buluşan doktorlar, Hannover pikniğini sosyal medyadan, “Giderlerse, gidenler topluluğu” diye paylaştı.