Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göz bebeğimiz İstanbul’a 4 yeni millet bahçesi kazandırıyoruz"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"İstanbul gökteki bir kutup yıldızı gibi parladı"
-"Karadeniz’e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Araştırmalarını yapıp oralardan doğalgaz çıkaracak. Artık kapısı çalınan ülke haline geldik"
-"Osman Gazi’nin çıkaracağı doğalgaz ile milletimizi rahatlatacağız"
İSTANBUL- ( İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA