Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göz bebeğimiz İstanbul’a 4 yeni millet bahçesi kazandırıyoruz"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"İstanbul gökteki bir kutup yıldızı gibi parladı"

-"Karadeniz’e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Araştırmalarını yapıp oralardan doğalgaz çıkaracak. Artık kapısı çalınan ülke haline geldik"

-"Osman Gazi’nin çıkaracağı doğalgaz ile milletimizi rahatlatacağız"

İSTANBUL- ( İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA