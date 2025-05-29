AK Parti, Kuvvet Komutanlıklarında rütbede ihtiyaca göre terfi öngören, nüfusu beş bin ve üzerinde olan yerleşim yerinde belediye kurabilmesi, nüfusu iki binin altına düşen belediyelerin ise köye dönüştürülmesini sağlayan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Yasa meclisten geçerse İnegöl'deki kırsal olan nüfusu 5 bini geçen mahalleler de belde Belediyesi olacak.

Nüfusu 12 binin üzerinde olan Cerrah mahallesinin muhtarı Hasar Ayar, Belediye başkan adayı olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Ayar, "Yeni çıkacak olan 5000in üzerindeki mahalleler İnegöl'de cerrah ve yenice mahallelerimize tekrardan ilçe belediyemizi geri verilecek. Bende cerrah halkımız teveccüh gösterirse belediye başkanlığına adayım nasip olursa." dedi.