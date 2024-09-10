31 Mart seçimleri sonrasında bir taraftan iç muhasebelerini yaptıklarını, diğer taraftan da milletin sandıkta verdiği mesajların gereğini yerine getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilat Başkanlığımız kongre takvimimizi belirledi. Yenilenmiş, güçlenmiş şekilde yola devam edeceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti davasına gönül veren tüm vatandaşlara, teşkilatların her bir mensubuna selam ve hürmetlerini gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin 23. yaşını 14 Ağustos'ta muhteşem coşkuyla kutladıklarına dikkati çekerek, 23 yıl içindeki tüm saldırılara göğsümüzü siper ettiklerini belirtti.

Terör eylemlerinden darbeye, sokak olaylarından medya kampanyalarına kadar nice badirelerle karşılaştıklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Partimizin içine nifak tohumları ekilmek istendi. Bizi çalıştırmamak, bizi yavaşlatmak için önümüze nice engeller konuldu. İçeriden, dışarıdan, ulusal ve uluslararası basından, kendini ülkenin sahibi gören elitlerden, yıllardır milletin kaynakları üzerinden büyüyen belli sermaye çevrelerinden, istihbarat örgütlerinden nice saldırılar geldi. Milletimizi birbirine düşürmek, sokaklarımızı karıştırmak, böylece vesayete uygun ortam hazırlamak için her yolu denediler, her oyuna başvurdular. Allah'a hamdolsun, 23 yıl içindeki tüm bu saldırılara göğsümüzü siper ettik, içeriden veya dışarıdan gelen tüm bu saldırıları püskürttük, aziz milletimizin yardımıyla kurulan tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir avuç seçkinin, kendini halktan üstün gören bir avuç kibir abidesinin, millete efendilik taslamasına izin vermediklerini vurguladı. "'İman varsa imkân da vardır' dedik. Her zaman, 'Allah bize yeter, millet bize yeter' dedik" diyen Erdoğan, "23 yılda Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımlarını yaşatan AK Parti'dir, AK kadrolardır." dedi.

"Milletimizin her şikâyetinin, her serzenişinin, başımızın üstünde yeri vardır" diyen Erdoğan, CHP'li yerel yönetimlere de göndermede bulundu.

"Yönettikleri şehirlerde çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir Körfezi'nde kirlilik sebebiyle balıklar nefes alamıyor, bırakın insanları." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin kayırmacılık skandallarına her gün bir yenisinin eklendiğini, iş bilmezliklerinin kendi tabanlarının bile sabrını taşırdığını söyledi.

Daha ortada fol yok, yumurta yokken muhalefetin koltuk kavgası verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Değiştik' dediler, 'Normalleştik' dediler, 'Eski alışkanlıklarımızı terk ettik' dediler, 'Helalleştik' dediler; ama millete ve 28 milyonun iradesine hakaret eden bir şahsı 30 Ağustos'ta İzmir'de onur konuğu olarak başköşeye oturttular. Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partiyi 'cumhura hakaret edenleri himaye partisine' dönüştürdüler. İnsanda biraz mahcubiyet duygusu olur. İnsanda biraz millete ve milletin iradesine saygı olur. İnsanda biraz hakaret ile düşünceyi ayıracak kadar feraset olur. Hem geçmişte olduğu gibi hakareti taltif edeceksiniz hem de değişimden bahsedeceksiniz. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı mürailiktir, tutarsızlıktır; tek parti CHP'si kodlarına geri dönmektir. Şunu çok net söylemek isterim. Bunu ne bize ne de millete yutturabilirsiniz. Millet ne dediğinize değil, ne yaptığınıza bakar. Milletimiz iradesine dil uzatanı da hakareti himaye edeni de affetmez." diye konuştu.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı https://t.co/A7MKX8yVb7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 10, 2024

"TÜM SİYASİ PARTİLERDEN SAĞDUYUYU ÖNCELEYEN TAVIR BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu bozmaya, dinamitlemeye, riske atmaya kimsenin hakkı olmadığını belirterek, "İç cephemizin güçlü tutulması noktasında hepimize, tüm siyasi aktörlere görevler düşmektedir. Sorumlu siyaset anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Dikkat edin sorumlu siyaset diyorum, sorunlu siyaset değil. İşte AK Parti kadroları bunun ta kendisidir." diye konuştu.

Muhalefet başta olmak üzere tüm siyasi partilerden sağduyuyu önceleyen tavır beklediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve milletin önceliklerinin ortada olduğunu söyledi.

"12 EKİM'DE BELDE VE İLÇE KONGRELERİYLE BAŞLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleri sonrasında bir taraftan iç muhasebelerini yaptıklarını diğer taraftan da milletin sandıkta verdiği mesajların gereğini yerine getirdiklerini söyledi.

AK Parti'nin, milletin umudu olma vasfını güçlendirerek devam ettirdiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin kendi kendine şişirdiği balon sönmekte, Türk siyasetinde taşlar tekrar yerli yerine oturmaktadır. Bu ivmenin hızlanarak devam edeceği inancındayız. Partimizin geçen haftaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında aldığımız kararla, kongre maratonumuzu resmen başlattık. Delege seçimlerimizi tamamladıktan sonra inşallah 12 Ekim'de belde ve ilçe kongrelerimize 'Bismillah' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bunun öncesinde de Türkiye Buluşmaları'yla tüm Türkiye'yi ilçe ilçe, mahalle mahalle tarayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk etapta Türkiye Buluşmaları'nda, ardından kongre sürecimizde yine milletin kapısını çalacağız. Milletimiz bizden neyi bekliyorsa, onu yapacağız. Milletin hassas terazisinde kendimizi bu vesileyle tekrar tartacak, kendimizi gözden geçirecek, eksiklerimizi gidereceğiz, yenilenmiş, güçlenmiş, kuvvet toplamış bir şekilde yola devam edeceğiz. Teşkilat Başkanlığımız kongre takvimimizi belirledi. Hazırlanan bu takvim çerçevesinde süreci yöneteceğiz" diye konuştu.